Proprio mentre i grandi saloni internazionali dell’automobile sembrano aver smarrito la loro ragione d’essere, c’è chi scommette sulla possibilità di inventarne uno nuovo. In Italia, per giunta. Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione di Rome International Auto Expo, una manifestazione che ha l’ambizione di riportare il nostro Paese nel calendario dei grandi appuntamenti mondiali dell’automotive e di occupare, almeno temporalmente e idealmente, il vuoto lasciato dal Salone di Ginevra. Dieci giorni, dieci padiglioni, due fine settimana aperti al pubblico e l’intenzione di riproporre l’evento ogni anno.

A crederci è Andrea Levy, l’imprenditore che negli ultimi anni - con la preziosa consulenza organizzativa di Barbara Santise e del suo team - ha sperimentato formule diverse per avvicinare il pubblico alle automobili, dal Parco Valentino al MIMO Milano Monza Motor Show, fino al Salone Auto Torino. Stavolta la sfida è più impegnativa, perché si tratta di convincere le Case a tornare a investire in una tipologia di manifestazione dalla quale molte di loro si sono progressivamente allontanate. I costi elevati, la possibilità di presentare nuovi modelli attraverso eventi organizzati in proprio e le opportunità offerte dalla comunicazione digitale hanno infatti ridimensionato il ruolo dei saloni tradizionali. Ma vedere, toccare e soprattutto guidare un’automobile resta un’esperienza che nessuno schermo può riprodurre.

La scommessa romana parte dunque anche da una questione economica. Gli spazi espositivi avranno dimensioni comprese tra 240 e 800 metri quadrati per marchio, con le medesime condizioni di partecipazione per i grandi nomi dell’industria e per quelli che si stanno affacciando sul mercato. L’idea è limitare la competizione milionaria tra gli allestimenti degli stand e riportare l’attenzione sulle automobili. Contenere gli investimenti dovrebbe inoltre consentire ai costruttori di partecipare con continuità, senza dover selezionare di anno in anno gli appuntamenti a cui destinare il proprio budget.

C’è poi una seconda vocazione, meno spettacolare ma non meno importante. In una fase storica nella quale la geografia mondiale dell’automobile sta cambiando rapidamente, il nuovo salone vuole essere anche un luogo d’incontro tra industrie, mercati e istituzioni. La presenza a Roma delle rappresentanze diplomatiche internazionali può rappresentare un vantaggio rispetto ad altre sedi, soprattutto per favorire rapporti commerciali, investimenti e collaborazioni tra i costruttori stranieri e la filiera italiana.

La giornata inaugurale, venerdì 18 febbraio 2028, sarà riservata alla stampa e agli operatori del settore, con presentazioni delle novità, conferenze dei marchi, incontri commerciali e prove su strada dedicate a concessionari, gestori di flotte e società di noleggio. È previsto anche un forum internazionale sulla mobilità con rappresentanti dell’industria, delle associazioni di categoria e delle istituzioni italiane ed europee. Ai giornalisti sarà destinata una sala stampa di 5.000 metri quadrati, attrezzata anche per la produzione e la diffusione di contenuti multimediali.

Dal giorno successivo toccherà al pubblico. E qui sta forse uno degli aspetti più interessanti del progetto: le automobili non saranno soltanto da guardare. All’interno del quartiere fieristico saranno disponibili percorsi di tre e cinque chilometri per i test drive, oltre a un tracciato dedicato ai fuoristrada. In un momento in cui la scelta dell’alimentazione è diventata per molti automobilisti motivo di incertezza, la possibilità di confrontare direttamente tecnologie differenti può rappresentare una delle ragioni più concrete per visitare un salone. Elettriche, ibride, termiche di nuova generazione, vetture alimentate a idrogeno, biocarburanti e combustibili sintetici troveranno spazio nella stessa manifestazione, secondo il principio della neutralità tecnologica.

A Roma ci sarà spazio anche per l’automobile che fa sognare. Un intero padiglione sarà dedicato al motorsport, con monoposto, vetture da rally, prototipi delle gare di durata, GT, turismo e protagoniste delle competizioni elettriche. A rendere meno statica l’esposizione contribuirà lo Show Circuit, un tracciato di 700 metri realizzato all’interno della Fiera e omologato da ACI Sport, dotato di paddock e sistema di cronometraggio, sul quale si alterneranno gare di kart ed esibizioni di drift. Non mancheranno le auto storiche e gli spazi dedicati ai grandi carrozzieri e designer italiani: un patrimonio di competenze e creatività che il nostro Paese può ancora vantare, anche in un’industria sempre più globalizzata.

La scelta della Fiera di Roma risponde anche a esigenze logistiche, vista la vicinanza all’aeroporto di Fiumicino e la presenza di un collegamento ferroviario. Per i giorni della manifestazione gli organizzatori prevedono un piano di mobilità specifico, con potenziamento delle corse dei treni, navette tra aeroporto, quartiere fieristico e principali alberghi della Capitale, oltre a servizi dedicati agli operatori internazionali.

Il nuovo appuntamento non sostituirà il Salone Auto Torino, ma gli si affiancherà con caratteristiche e obiettivi differenti: a settembre, all’aperto, la manifestazione nazionale; a febbraio, al chiuso, quella internazionale. Un doppio appuntamento che, nelle intenzioni di Levy, dovrebbe restituire all’Italia una centralità espositiva perduta negli anni.

Positiva la reazione delle associazioni di categoria. «In una fase di profonda trasformazione, un appuntamento capace di mettere in relazione le Case, gli operatori, le istituzioni e il pubblico può offrire un’occasione concreta per conoscere da vicino l’evoluzione dei prodotti e delle tecnologie e per orientarsi tra le diverse soluzioni di mobilità», ha sottolineato Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE. Per Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, quello romano sarà «una festa dell’automobile. Ma anche un’opportunità di business concreta per tutti gli addetti ai lavori di questo settore».

«Rome International Auto Expo nasce come progetto europeo – spiega Andrea Levy –. Abbiamo creato un motor show sostenibile: con investimenti contenuti offre ai marchi la massima efficacia e, proprio perché è sostenibile, può essere annuale».

La conferenza stampa ufficiale di lancio è prevista a Roma nel gennaio 2027, mentre gli aggiornamenti sul progetto saranno disponibili sul sito www.romeautoexpo.com. Da qui ad allora, e soprattutto nei mesi successivi, la consistenza delle adesioni dei costruttori dirà molto sulle possibilità di successo dell’iniziativa. L’ambizione, intanto, è apprezzabile: dimostrare che il Salone dell’automobile non è necessariamente una formula del passato. Forse aveva soltanto bisogno di cambiare.