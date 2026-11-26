Siamo davanti ad attacchi che lambiscono le nostre coste e non più soltanto i confini di terra, trascinando l'Europa intera nella prospettiva di un conflitto più esteso. Ecco cosa sta succedendo in Libia

Droni e navi in fiamme: il Mediterraneo è diventato il nuovo fronte della guerra tra Russia e Ucraina

Droni e navi in fiamme: il Mediterraneo è diventato il nuovo fronte della guerra tra Russia e Ucraina

Il raid che ha semidistrutto la corvetta Merkury nel porto di Bengasi, l’attacco che ha mandato in fiamme la portacontainer Sparta II mentre risaliva il Golfo di Finlandia da San Pietroburgo verso Kaliningrad, l’assalto a una nave iraniana che trasportava componenti elettronici cinesi utili al funzionamento dei droni sono i segnali più che eloquenti che la guerra guerreggiata tra Russia e Ucraina si è spostata oltre i confini che separano Kiev da Mosca. Ora siamo davanti ad atti di guerra che lambiscono le coste d’Europa e non più soltanto i confini di terra e la trascinano, volente o nolente e a dispetto della cauta minimizzazione che ne vien fatta a Bruxelles, nella prospettiva di un conflitto più esteso.

C’è una logica, in questi ultimi avvenimenti. Una logica ucraina e una logica russa. La logica di Kiev risponde a un duplice bisogno: da un lato, rompere il logorante assedio sul fronte di terra infliggendo all’avversario russo nuove e spettacolari perdite così da impegnarlo fuori porta e convalidare agli occhi del proscenio internazionale la vanità di quella “operazione speciale” che dopo quasi cinque anni sembra sempre più la brutta copia dell’interminabile e inconclusa guerra che Saddam Hussein condusse contro l’Iran dell’ayatollah Khomeini. Dall’altro, e qui gioca l’abilità (luciferina o iperpatriottica, a seconda dei molteplici punti di vista) di Volodymyr Zelensky, capace di costringere gli alleati occidentali a un assaggio della guerra alle porte di casa. Un modo sicuro per alzare la posta al momento delle trattative, che presto o tardi, questo è inevitabile, avranno luogo.

La logica di Mosca invece risponde simmetricamente all’esatto contrario: allargare il fronte dell’insicurezza occidentale, puntando sul ventre molle di uno Stato mediterraneo diviso e facilmente conquistabile come la Libia, da quando è malamente spacchettato fra tre entità (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan) che non si parlano e non si rispettano. Talmente facili da manipolare, che già ai tempi della famigerata Wagner e successivamente dell’Africa Corps i russi avevano messo piede sull’ex quarta sponda italiana (come avevano fatto nel Mali, nel Niger, in Sudan, in Mauritania), incoronando il cinico ma abilissimo Khalifa Haftar a capo di un vicereame benedetto dal Cremlino, dove poter parcheggiare naviglio da guerra, costruire hangar e piste di atterraggio, coltivare aree propizie allo sfruttamento di metalli e terre rare e soprattutto mettere un bastione sicuro – dopo la parziale rinuncia alle comode sponde siriane in seguito alla caduta di Bashar al-Assad – nel Mare Nostrum.

Abbiamo detto “Mare Nostrum”? Un mare dove il conflitto acceso fra Kiev e Mosca si svolge a meno di quattrocento miglia nautiche dalle coste siciliane e a ridosso del corridoio attraversato dai cinquecentoventi chilometri del gasdotto Greenstream che collega la Libia all’Italia e dalle rotte mercantili tra Suez e Gibilterra? Un mare che ha visto in fiamme il misterioso naviglio iraniano senza che ancora si possa dire chi abbia scagliato quella pietra: Washington? Tel Aviv? Un anonimo Buon Samaritano?

In questo carnevale del defunto ordine mondiale, dove l’ordalia della legge del più forte prevale su qualsiasi soluzione diplomatica, la Libia si è trasformata nel luogo di un appuntamento fatale, dove Russia, Iran, Ucraina e alleati (visibili e non, solidali tra loro e non, volonterosi e non) si sono loro malgrado dati convegno e dove sicuramente anche la Cina, com’è costume del Dragone, avrà silenziosamente assistito dietro le quinte senza prendervi parte.

Cosa dobbiamo temere? Insieme a suo figlio Saddam, Haftar è stato il facilitatore della penetrazione russa nel continente africano. Dal petrolio che gestisce sulla costa del Golfo di Sirte ricava i miliardi che occorrono ad acquistare armamenti e a girarli sia agli “Stati canaglia” sia a quelli sottoposti a embargo come la Russia. Ma anche Haftar coltiva un suo progetto personale: quello di riunificare la Libia sotto il suo nome, rovesciando il governo ufficiale di Abdul Dbeibeh. I mezzi e gli uomini certamente li ha. L’appoggio russo pure. Resta la Turchia, un tempo grande protettore di Tripoli, oggi un po’ meno. Ieri Haftar era a colloquio con Erdogan. L’autocrate turco ambisce a fare da padre nobile alla riunificazione libica, in cambio del rispetto di alcuni corridoi marittimi che anche il ras della Cirenaica è tenuto a rispettare. Tutto si muove sulle sponde meridionali del Mediterraneo, così come nel profondo di quell’omerico “mare colore del vino”, che oggi però ha la baluginante sfumatura del petrolio, del fumo oleoso delle navi che bruciano e preannuncia – cosa che già si avvertiva da tempo – lo schiudersi di un’età del malessere e dell’insicurezza che ci tocca da vicino, sempre più da vicino.