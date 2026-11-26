Stamattina Leone XIV ha incontrato in Vaticano i partecipanti all'Assemblea congiunta dell'Unione superiori generali e dell'Unione internazionale delle superiore generali. «La vocazione religiosa è una delle profezie più significative e utili che il Signore dona agli uomini».

I religiosi iniziano la «rivoluzione pacifica del Vangelo» prima di tutto con il loro "sì" a vivere «la chiamata ricevuta nel Battesimo in modo concreto, quotidiano». Contribuiscono così «secondo la loro vocazione specifica a diffondere la pace di Cristo», diversa «da quella che dà il mondo e non sempre compresa e apprezzata». Quella dei consacrati, ha sottolineato stamattina Leone XIV ricevendo in Vaticano i partecipanti all’Assemblea congiunta dell’Unione superiori generali (Usg) e dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg), deve essere una vita da “artigiani” della fraternità. La pace «disarmata e disarmante» di Cristo, ha aggiunto il Papa, è quella «a cui tutti aspiriamo, che non ha bisogno di armi e che anzi è capace di disarmare eserciti e cuori».

Il Pontefice ha risposto alle domande dei religiosi e delle religiose riuniti in assemblea a Sacrofano, dal 25 al 27 novembre, per riflettere sul tema «Camminare insieme verso una pace disarmata e disarmante». Alla domanda sulla profezia della vita consacrata nel mondo di oggi, Prevost ha ribadito come «la vocazione religiosa», in «un mondo segnato da divisioni e contrapposizioni», sia «una delle profezie più significative e utili che il Signore dona agli uomini». Una «grande responsabilità», dunque, da vivere per riconciliare una società divisa, «oggi come ieri», ha detto il Papa, dalla «bramosia, il desiderio di avere per sé e di farsi da sé». Ed è proprio questa «la radice del primo peccato e di ogni peccato che colpisce le persone e le comunità ai tre livelli fondamentali del rapporto con le cose, con gli altri e con Dio», ha aggiunto. «Anche oggi questa ferita offusca e sfigura la nostra magnifica humanitas».

Proprio i religiosi, che «fanno professione dei tre strumenti che Gesù ha indicato come medicina per la guarigione», sono «specchio nel mondo della luce di Dio come un faro che illumina e orienta il cammino comune». Il Papa ha sottolineato come «la castità» liberi il cuore e lo accenda «di carità verso Dio e verso il prossimo», la povertà affranchi «dall’attaccamento alle cose» e renda «attenti e lucidi di fronte ai bisogni degli altri, nella sobrietà e nella gratuità», e infine l’obbedienza educhi a «vivere la propria libertà non “facendo a modo proprio”, ma giocandosi fino in fondo per il bene dei fratelli secondo i progetti di Dio».

Altro tema centrale per chi ha responsabilità nella vita comunitaria è la capacità di leadership. Citando la Regola di sant’Agostino, Leone XIV ha ricordato che «colui che presiede» dovrebbe stimarsi «felice perché serve con la carità» e non «perché domina col potere». Ogni superiore dovrebbe preferire «essere amato che temuto», perché per «creare unità» occorre servire con carità. «Amiamo tutti - ha chiesto il Papa - specialmente chi è più fragile e problematico». Lo stesso santo vescovo di Ippona invita a prostrarsi «ai piedi dei fratelli e delle sorelle che ci sono affidati», a «lavare i loro piedi senza riserve, come Cristo ci ha insegnato». E questo comporta «in modo particolare, per un superiore o una superiora, una capacità di ascolto aperto e paziente, e la disponibilità a soffrire, quando necessario, per essere, al tempo stesso, abbraccio che scalda il cuore e parola che incoraggia, richiama, corregge».

La leadership, dunque, deve essere sempre una forma di servizio. In una delle prime omelie del suo Pontificato, Leone XIV ha fatto riferimento alle parole di sant’Ignazio di Antiochia, quando dice, citando la lettera ai Romani, «allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo». In quel momento, ha spiegato il Papa ai religiosi, «le ho sentite riferite a me in modo particolare, come Pastore della Chiesa universale», perché gli hanno ricordato «un atteggiamento fondamentale per “chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo”». E nel cercare di vivere in questo modo il ministero, ha aggiunto «spero di aver potuto aiutare altri fratelli e sorelle a giungere all’unico incontro che conta nella vita, e che riempie di senso tutti gli altri».

Poi i temi centrali della comunità e della sinodalità, che al Pontefice stanno molto a cuore. «La Chiesa insegna che la comunità, prima di essere una costruzione umana, è dono di Dio, - ha sottolineato - frutto dello Spirito da ricevere e coltivare, per crescere «come una vera famiglia radunata nel nome del Signore». Perciò vivere la sinodalità è «prima di tutto mettersi in ascolto comune dello Spirito, aiutandosi vicendevolmente a crescere nella docilità alle sue ispirazioni e rimuovendo tutto ciò che può impedirne l’azione in noi». Una «disponibilità coraggiosa e umile», questa, che è anche «un messaggio potente per il nostro tempo, in cui sembrano prevalere, a vari livelli e in modo più o meno velato, il culto dell’indipendenza, dell’autorealizzazione, dell’egoismo». La stessa vita religiosa racconta un modo di stare nella società che punta «a procedere uniti, aspettandosi lungo il cammino, accogliendosi a vicenda con le qualità e i limiti di ognuno, imparando a passare dall’io al noi, dal pensare da soli al pensare insieme, dal vivere da soli al vivere insieme».

Infine la questione delll’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle vite dei religiosi e in quella della Chiesa. L'IA «è uno strumento nuovo, dono del Signore, dotato di potenzialità che solo in parte conosciamo», ha detto il Papa, «come tante altre novità al cui buon utilizzo, in vari momenti della storia, i religiosi hanno saputo contribuire in modo significativo». Molti consacrati, ha sottolineato ancora, «sono stati coraggiosi e capaci fautori e intepreti del “nuovo”», proprio grazie al loro «radicamento in spiritualità solide e profonde, unito alla carità e all’umiltà di fronte al mistero del mondo, dell’uomo e di Dio». Questo «li ha resi ricercatori attenti e liberi, al tempo stesso audaci e prudenti». Certamente il mondo della vita religiosa, «nella sua variegata ricchezza», può contribuire anche ad approfondire la conoscenza dell’IA e a «indirizzarne al meglio le possibilità».

Davanti a tutto questo, però, conclude Prevost, «il compito primario dei consacrati, attraverso la preghiera, il dono gratuito di sé a Dio e ai fratelli, la ricchezza umana e spirituale del loro vivere insieme», è quello «di testimoniare la dignità unica e inalienabile della persona davanti al Creatore e a ogni altra creatura o artificio, e il ruolo insostituibile dell’«intelligenza umana». Con la loro stessa vita i religiosi «ricordano l’importanza e la bellezza della via lenta, impegnativa e sapiente del camminare insieme, in ascolto della voce di Dio, per comprendere e fare ciò che è meglio per l’uomo e per il creato nei vari ambiti della vita».