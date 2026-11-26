Un altro terribile femminicidio in provincia di Pistoia. L'uomo si è tolto la vita gettandosi dal cavalcavia dell'autostrada. I genitori di Lorena hanno creato un'associazione che promuoverà iniziative nelle scuole

Polizia scientifica nella villetta a Ponte Buggianese nel Pistoiese dove un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello/ ANSA

Polizia scientifica nella villetta a Ponte Buggianese nel Pistoiese dove un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello/ ANSA

Si è buttato dallo stesso cavalcavia teatro del femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella, che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte. Una coincidenza inquietante per l’ultimo delitto consumato stamattina a Ponte Buggianese nel Pistoiese. Un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.

L'uomo, un giovane di 25 anni di nazionalità italiana secondo quanto si apprende, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l'allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell'uomo. A seguito dell'accaduto il tratto autostradale è stato chiuso.

La vittima sarebbe invece una ragazza rumena di 24 anni: non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio che è avvenuto in casa, una villetta di Ponte Buggianese dove la coppia viveva. Sul posto sono in corso i rilievi.

Il vescovo di Pescia e Pistoia: continua il venerdì santo dei femminicidi

"Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. Il venerdì santo che apre alla speranza della risurrezione di una terra di un popolo che crede alla vita": così in una nota il vescovo di Pescia e Pistoia, monsignor Augusto Mascagna, di fronte al femminicidio di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

"L'ennesimo, brutale femminicidio consumatosi questa volta sui nostri territori, non può e non potrà mai essere archiviato come un'ordinaria tragedia di cronaca - aggiunge -. Esprimiamo la più intransigente condanna contro questo atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna. Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile, un frutto violento di una mentalità prevaricatrice che confonde l'amore con il dominio e pretende di disporre della vita altrui".

"Come Diocesi di Pescia e Pistoia - conclude il vescovo Augusto - dobbiamo essere protagonisti di una scossa immediata e radicale alle coscienze, alle famiglie e a tutte le istituzioni: occorre sradicare alla radice ogni forma di violenza e di possesso, educando i giovani al rispetto sacro della persona e della sua libertà, prima che sia ancora una volta troppo tardi"

La ministra Eugenia Roccella: nei primi 9 mesi dell'anno 58 femminicidi

Si tratta di un episodio inquietante che arriva tra l’altro il giorno dopo il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ieri ha fornito alcuni dati sui femminicidi: “Nei primi 9 mesi del 2026 sono stati 58 i femminicidi secondo i dati del Viminale e rispetto allo stesso periodo del 2025 sono leggermente in calo" ha detto intervenendo a 'Porta a Porta'.

L'Osservatorio di Non Una di Meno sostiene invece che i casi accertati siano 76, con almeno una decina di casi di suicidio indotto in fase di accertamento. Secondo l'Osservatorio, inoltre, ci sono "almeno altri 119 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali e almeno 15 casi di omicidi correlati, di persone che sono rimaste coinvolte, cercando di fermare l'aggressore.

Nasce l'associazione Lorena Isceri, panchine rosse nelle aree di servizio

Proprio in occasione del 25 novembre i genitori di Lorena hanno deciso di dare vita ad un’associazione contro la violenza di genere e hanno rotto il silenzio a poco più di due mesi dal drammatico femminicidio della figlia quarantacinquenne, avvenuto il 3 settembre ad opera dell'ex compagno. L'uomo, non accettando la fine della relazione, ha sequestrato la donna sotto casa legandola con delle fascette nel bagagliaio dell'auto, dalla quale lei ha tentato inutilmente di chiedere aiuto, per poi gettarla nel vuoto dal viadotto autostradale e poi togliersi a sua volta la vita.

Con il sostegno del Comune di Squinzano (Lecce), paese d'origine della vittima, e il supporto di Autostrade per l'Italia, la famiglia ha costituito l'Associazione "Lorena Isceri", presieduta dalla madre di Lorena, Antonietta Argentiero, con l'obiettivo di realizzare percorsi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e offrire un aiuto concreto alle donne vittime di abusi. Contestualmente, Autostrade per l'Italia ha provveduto all'installazione di due panchine rosse simboliche nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest, situate a breve distanza dal luogo della tragedia.

“La nostra vita è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine – hanno detto i genitori di Lorena – vogliamo ringraziare per le iniziative intraprese affinché quel luogo di dolore possa trasformarsi in un luogo di memoria, consapevolezza e prevenzione. Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell’impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita”

L’associazione si occuperà di interventi educativi e della prevenzione nelle scuole, con campagne contro la violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni; il sostegno a iniziative di ascolto, accoglienza e orientamento per le vittime di violenza; lo sviluppo di percorsi di formazione e reinserimento lavorativo, anche attraverso il coinvolgimento delle cooperative sociali e delle realtà del territorio.