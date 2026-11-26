La sicurezza come antidoto alle nuove forme di aggressione. La coesione sociale come metodo efficace contro chi immagina due Italie possibili. La presenza dei sindaci come risposta fondamentale a garanzia delle comunità. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ritrova a Verona i primi cittadini, riuniti per l’assemblea nazionale dell’Anci negli 80 anni della Repubblica, e ancora una volta si spende per tenere unito il Paese. Non c’è un’Italia «proiettata verso la modernità e la connessione» e un’altra Italia «condannata alle retrovie e allo spopolamento». Il capo dello Stato lo ribadisce intervenendo per la prima volta sui cyber-attacchi che hanno colpito infrastrutture strategiche del Paese, seminando paura e incertezza. La riconoscenza per il ruolo svolto dai Comuni, ricambiata dagli applausi prolungati della platea, va di pari passo con la determinazione che secondo il Quirinale sarà necessario dimostrare nei confronti delle minacce esterne.

Il capo dello Stato esprime preoccupazione per gli effetti «pesanti» che i fatti delle scorse settimane hanno avuto «sulla vita quotidiana dei cittadini europei, con spinte che tentano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni». Il pensiero va alle scuole, in particolare. Il messaggio è netto. «Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà».

Chi ha la responsabilità di guidare paesi e città, secondo Mattarella, ha il dovere di infondere fiducia, di spingere sulla partecipazione, di sostenere le responsabilità civiche e sociali. Non ci sono Paesi che vanno a diverse velocità, «non esistono due Italie»: ci sono progetti che interessano il futuro delle metropoli e iniziative che pensano al recupero dei centri rurali, delle aree interne, dei borghi più isolati. A essere rilevante «non è la differenza fra i Comuni, ma sono le disparità tra i cittadini».

L’accoglienza al solito entusiasta del pubblico degli amministratori locali, ovviamente, non nasconde le difficoltà di questa fase storica, la cui pesantezza è nettamente avvertita sui territori. I sindaci restano la prima linea «ottimista» del Paese, per usare le parole del presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. Da Verona, «crocevia di cultura e di popoli», ha detto il padrone di casa Damiano Tommasi evocando le parole di papa Francesco, i primi cittadini si sono posti innanzitutto come «primi difensori della pace» rendendo omaggio alla figura del “sindaco santo” Giorgio La Pira, cui lo stesso Mattarella ha tributato parole importanti per il suo «prezioso insegnamento».

È toccato proprio a Tommasi, in apertura, ricordare senza infingimenti che «noi sindaci ricopriamo un ruolo che lascia poco spazio alla propaganda. Quando i microfoni si spengono tocca a noi occuparci di dare un tetto agli stranieri, intervenire sulla viabilità, ragionare sugli effetti del cambiamento climatico».

Il convitato di pietra è rimasto, ancora una volta, il governo, anche se Manfredi ha voluto ringraziare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «per l’incontro costruttivo» di due giorni fa e «per l’attenzione che ha riservato alle nostre proposte».

L’Anci ha chiesto ancora una volta «un nuovo patto sociale» in un contesto in cui, ha spiegato Manfredi, «l’incertezza della fase post-Pnrr non aiuta». Centrale è apparsa ancora una volta la questione degli stipendi e del costo della vita. «In Italia c’è un gigantesco problema salariale» ha detto il primo cittadino di Napoli. In questa sfida per la tenuta sociale, «i Comuni non potrebbero farcela senza la rete delle associazioni e del Terzo settore, alleato straordinario e insostituibile» ha sottolineato.

Toni apparentemente più concilianti sono arrivati sulla riforma dello Stato. «Il tema dell’autonomia va affrontato con grande responsabilità» ha detto il numero uno dell’Anci. Semmai, i timori dei primi cittadini restano legati ai trasferimenti esigui da parte del livello centrale. «I costi per i Comuni sfiorano i 900 milioni di euro a livello nazionale, a fronte di ristori statali che per il 2027 si fermano a 160 milioni» ha detto Manfredi, che ha lanciato un grido d’allarme sulla presenza di alunni con disabilità certificate, aumentata del 30-40% negli istituti scolastici. L’altro fronte è quello della sanità. «Stabilire i Livelli essenziali delle prestazioni sulla carta senza le adeguate risorse perequative lascerebbe i Comuni soli a gestire le disuguaglianze sociali». La chiusura è avvenuta sui cavalli di battaglia dell’ultimo anno. «Il diritto alla casa è l’emergenza delle emergenze» ha ripetuto il sindaco di Napoli, che ha chiesto investimenti massicci nell’edilizia residenziale pubblica e sociale. Quanto all’ordine pubblico, «è importante colmare quel vuoto di 12mila uomini che le forze di polizia locale hanno perso negli ultimi 10 anni». Un messaggio che nei giorni della grande incertezza suona come un invito ad agire in fretta per ridare serenità alle comunità.

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