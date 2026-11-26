Per nove giorni i padiglioni di Fieramilano Rho tornano ad animarsi di creatività e bellezza con circa 2.700 artigiani provenienti da 80 Paesi, per un viaggio a ingresso gratuito alla scoperta del saper fare di tutto il mondo. Tra le novità da vivere durante la visita, gli Artigiano in Fiera Stand Awards dedicati agli spazi capaci di raccontare al meglio identità e maestria, con un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico, chiamato a scegliere lo stand più bello. Apertura tutti i giorni dalle 10 alle 22 (artigianoinfiera.it).
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