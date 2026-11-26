Dai dati diffusi dall'Ifel, durante l'assemblea dei Comuni di Verona, la fotografia del peggioramento demografico e sociale del Paese: i nuclei unipersonali passeranno dal 37,1% di oggi al 41,1%, in sei casi su dieci vivrà da solo un ultrasessantacinquenne. Solo nel 7,4% dei Comuni il numero delle nascite supera quello dei decessi

Famiglie sole, famiglie con una sola persona. Il futuro dell’Italia tratteggiato dai rapporti dell’Ifel, diffuso in occasione dell’assemblea dei Comuni italiani in corso a Verona, conferma il cambiamento già in corso nel Paese, aggravando le dinamiche legate ai nuclei familiari, all’invecchiamento e alla natalità. L’Italia del figlio unico, che già racconta di un Paese a natalità molto bassa, a breve sarà un ricordo. Il quadro peggiorerà ancora.

Le famiglie unipersonali, composte cioè da una sola persona, sono «divenute ormai la tipologia familiare più frequente in Italia. Nel 2024-2025 esse rappresentano il 37,1% del totale, a fronte del 25,9% registrato vent’anni prima – spiega il dossier Ifel -. Le previsioni indicano un ulteriore rafforzamento di questa tendenza: nel 2050 il 41,1% delle famiglie dovrebbe essere composto da una sola persona e, tra gli individui che vivranno soli, il 59% avrà almeno 65 anni». Si tratta di una dinamica strettamente connessa al progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento della longevità.

La famiglia italiana del futuro sarà dunque mediamente più piccola e sempre più frequentemente composta da una sola persona, spesso anziana, con potenziali ricadute rilevanti sulla disponibilità delle reti informali di sostegno e, di conseguenza, sulla domanda di servizi sociali, assistenziali e sociosanitari. Gli effetti sociali si possono immaginare facilmente, per di più in un contesto che si caratterizza, ormai in modo stabile, per una struttura della popolazione di tipo regressivo: il numero degli anziani è più elevato rispetto al numero di giovani. Non solo, l’Italia è già il Paese “più vecchio” d’Europa e il secondo dopo il Giappone tra i Paesi Ocse: al 1° gennaio 2025 il 24,7% della popolazione residente ha 65 anni e più, oltre 14,5 milioni di persone.

Se ribaltiamo la piramide, le notizie sul versante natalità sono tutt’altro che incoraggianti. Soltanto 585 Comuni italiani su oltre 8mila (il 7,4% del totale) registrano un tasso di incremento naturale positivo. «Ciò significa – sottolinea Ifel - che esclusivamente in tali Comuni, prevalentemente lombardi (171) e del Trentino-Alto Adige (113) il numero di nascite ha superato il numero dei decessi».

Quali saranno gli effetti per il sistema di welfare? Un Paese più anziano e più solo avrà bisogno di maggiori servizi, come detto. Il progressivo aumento della longevità rappresenta una delle principali trasformazioni demografiche delle società contemporanee, con importanti implicazioni per la salute, le condizioni di autonomia e i bisogni di cura e assistenza. Nel 2025, in Italia, la speranza di vita alla nascita raggiunge gli 83,7 anni (81,7 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne). L’allungamento della vita, tuttavia, non sempre si accompagna a un parallelo aumento degli anni vissuti in buone condizioni di salute. Nello stesso anno, la speranza di vita in buona salute alla nascita è stimata in 59,1 anni, con rilevanti differenze di genere: 60,2 anni per gli uomini e 58 anni per le donne.

Tra le persone con limitazioni gravi, il 29,8% vive solo, una quota più che doppia rispetto a quella rilevata tra le persone senza limitazioni (12,6%), mentre il 25,8% vive in coppia senza figli. Più contenuta è la quota di chi vive in coppia con figli, pari al 23,8%, a fronte del 54,9% delle persone senza limitazioni (Tabella 4). Tali differenze riflettono anche la diversa composizione per età dei gruppi considerati, ma richiamano al contempo l’importanza delle reti di sostegno, soprattutto quando alla riduzione dell’autonomia si asso cia la necessità di un supporto nella vita quotidiana.