Non ha alcuna intenzione di firmare nemmeno stavolta gli aumenti ai magistrati, che «guadagnano già tanto», anche dopo che il Consiglio di Stato ieri ha dato ragione ai togati imponendo a Palazzo Chigi di procedere con il decreto per attuare l'adeguamento degli stipendi (con annessi arretrati) entro il 31 gennaio. E se il messaggio non fosse già chiaro, la premier ha deciso anche di disertare il congresso dell'Anm in programma per il 28 novembre prossimo perché, trapela da Palazzo Chigi «non ci sono le condizioni». Un invito rimandato al mittente dalla premier che fa scattare la risposta dell'Anm. «Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli - scrivono in una nota - Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l'efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale». Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango poi aggiunge: «La magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati».

La volontà di «non voler cambiare posizione» sugli arretrati degli stipendi ai magistrati è stata ribadita anche a metà mattina all'arrivo a Bruxelles. I loro stipendi «sono già dignitosi», sugli sripendi dei magistrati «non torno indietro». Conti alla mano infatti adeguare gli stipendi ai magistrati e dare loro gli arretrati costerebbe circa un miliardo di euro, cifre che in questo momento la presidente del Consiglio non vuole impiegare su questo fronte. Ma lo scontro con i giudici su questo tema è cominciato settimane fa e ieri il Consiglio di Stato ha scritto un'altra puntata. I giudici di Palazzo Spada infatti hanno accolto il ricorso proposto dall'Anm e ordinato l'esecuzione della sentenza del 2025 che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l'adeguamento delle retribuzioni per il triennio 2018-2020. L'amministrazione, viene spiegato nel dispositivo, ha correttamente ricalcolato la percentuale degli aumenti, ma non ha ancora adottato il decreto necessario a renderli effettivi.

Per questo il Consiglio di Stato ha stabilito che la presidente del Consiglio lo emani entro il 31 gennaio. Il Collegio ritiene invece che, almeno per il momento, «non sia necessaria la nomina di commissario ad acta» a «cui affidare il compito di adottare gli atti esecutivi», che si sostituirebbe di fatto al presidente del Consiglio. La percentuale degli arretrati per il triennio in questione è stata calcolata al 6,22%. Una cifra che, secondo stime circolate nelle ultime settimane negli ambienti delle toghe, ammonterebbe a circa 50 milioni complessivamente con una media di poco più di cinquemila euro in media a testa.

E la questione stipendi ha più volte fatto salire alle stelle la tensione tra magistrati e governo. L'ultimo scontro è andato in scena poco più di un mese fa quando è stata annunciata la decisione della premier Giorgia Meloni di non firmare il decreto per sbloccare gli aumenti. Una mossa che aveva scatenato l'ira immediata dell'Anm. «La magistratura non può essere trasformata nel capro espiatorio delle difficoltà economiche del Paese - aveva tuonato l'associazione -. Nessun regalo, nessun bonus, nessun aumento: le somme sono differenze retributive previste dalla legge e non corrisposte per anni». Alla base del braccio di ferro lo stanziamento contenuto nel Documento programmatico di bilancio, varato pochi giorni prima dal governo, con un "Fondo sentenze" cui corrisponde una spesa una tantum - solo per il 2027 - di 1,92 miliardi, la maggior parte da destinare proprio a questi adeguamenti. Ed erano pronti anche i decreti che adeguano le retribuzioni per gli anni dal 2018 al 2023 ma dalla premier è arrivato lo stop alla firma, considerando la cifra degli adeguamenti - ipotizzata complessivamente in circa un miliardo - dieci volte superiore a quella prevista per dare risposte ai problemi degli autotrasportatori, che in quel momento rischiavano di bloccare la consegna di merci in tutta Italia.

Dopo la sentenza di ieri Meloni ha scritto al presidente dell’Anm Giuseppe Tango per «prendere atto» di questa pronuncia bis. L’associazione «ha legittimamente scelto» la via giudiziaria per ottenere «quasi un miliardo tra arretrati e adeguamenti». Decisione che il governo «rispetta, ma che non modifica la posizione del presidente del Consiglio». Perché secondo la premier «in una fase economica complessa, nella quale famiglie, lavoratori e imprese chiedono che ogni risorsa sia destinata a sostenere l’Italia». Per questo Meloni «non ritiene di poter firmare un decreto che comporterebbe l’erogazione di somme fino a circa 100 mila euro a persona, tra arretrati e aumenti». I magistrati infatti, secondo Meloni, sarebbero «una categoria che percepisce già retribuzioni medie superiori a 137 mila euro lordi annui». Dunque per il governo, «qualora il Consiglio di Stato lo ritenga necessario, sarà nominato un commissario e ciascuno si assumerà le proprie responsabilità». E visto che il «contenzioso» è aperto, «non sussistono le condizioni» perché Meloni partecipi al congresso dell’Anm di sabato.