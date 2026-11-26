Quattro anni di preghiera, e ora Lugano ha il nuovo vescovo: è padre Lepori, abate generale dei Cistercensi

Quattro anni di preghiera, e ora Lugano ha il nuovo vescovo: è padre Lepori, abate generale dei Cistercensi

«Parto tranquillo non solo perché è un amico e coetaneo carissimo, ma perché è stato lui, durante alcuni anni, ad ascoltare le mie confessioni, è stato lui un mio paziente confessore». Scherza, ma si commuove anche, Alain de Raemy, da 4 anni amministratore apostolico della diocesi di Lugano, quando in Curia a Lugano mercoledì 25 novembre viene data la notizia a lungo attesa dalla Chiesa ticinese: arriva un nuovo vescovo. Era dal 10 ottobre 2022 che la diocesi di lingua italiana appena al di là del confine pregava per questa giornata di gioia, con tenacia, costanza, pazienza, fede. E ora che l’attesa si è conclusa le campane di tutto il Ticino possono suonare a distesa, com’è accaduto in serata.

A subentrare a de Raemy è padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dei Cistercensi, figura assai nota anche in Italia. Luganese, classe 1959, «ha studiato Filosofia e Teologia a Fribourg – come illustra la Sala stampa vaticana –. Dopo essere entrato nell’Abbazia cistercense di Hauterive, ha emesso i voti perpetui nel 1989 ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1990. È stato maestro dei novizi dell’Abbazia e, il 16 maggio 1994, è stato eletto abate di Hauterive, ricevendo la benedizione abbaziale il 29 giugno seguente. Dal 2005, è stato membro del Consiglio dell’Abate generale e del Sinodo dell’Ordine. Il 2 settembre 2010 è stato eletto abate generale dei Cistercensi dal Capitolo generale del suo Ordine; il 10 ottobre 2022 è stato rieletto per un secondo mandato. Nel 2021 è stato eletto vicepresidente dell’Unione dei Superiori generali».

Tra i messaggi di felicitazioni per la nomina da parte di Leone XIV quello di Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, realtà laicale per la quale Lepori ha più volte predicato gli esercizi spirituali e presieduto liturgie eucaristiche a Rimini: «Desideriamo esprimerti le nostre più care e sincere congratulazioni – scrive Prosperi –. Dio ti chiama a servire la Sua Chiesa come successore degli apostoli: ti auguriamo che l’insegnamento di san Bernardo e del Servo di Dio don Luigi Giussani possano continuare a guidare il tuo ministero, affinché tu possa testimoniare Cristo con tutte le tue forze e ogni giorno della tua vita. Ti assicuriamo fin da ora le preghiere di tutta la Fraternità per la nuova missione a cui il Santo Padre ti chiama».

Lepori con de Raemy insieme al momento dell'annuncio a Lugano del nuovo vescovo (dal sito Catt.ch)

La diocesi di Lugano era stata affidata nel 2022 a monsignor de Raemy, ausiliare della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo e ora nominato dal Papa alla guida della Chiesa di Sion, per le improvvise dimissioni del vescovo Valerio Lazzeri dopo quasi nove anni di episcopato. Da allora i luganesi avevano imparato a conoscere nel pastore loro affidato pro tempore come amministratore apostolico un uomo semplice e schietto, sempre disponibile e umile, pronto al dialogo, profondamente spirituale, vicino nelle prove (come la disastrosa alluvione della Valle Maggia nel giugno 2024) tanto da far sperare a molti che fosse confermato come vescovo. Ma la preghiera di tutti non poteva che essere per un vescovo ticinese, come prevede non solo la storia ma anche l’accordo vigente tra Santa Sede e Confederazione elvetica che prescrive la provenienza del pastore dal clero del Canton Ticino.

«Ho accolto la chiamata a vescovo con fiducia – ha detto Lepori ai giornalisti in Curia a Lugano, come riferisce il sito ecclesiale svizzero Catt.ch –. Ho imparato a dire di sì senza misurare troppo le mie forze». E, citando il Vangelo di Giovanni, ha ricordato: «Colui che mi ha mandato è con me». Lepore torna nel suo Ticino dopo molto tempo, e lo fa «per camminare insieme seguendo Gesù». «Ti auguro di essere vescovo come dipingi i tuoi acquerelli: pacato, intenso», è stata la battuta di monsignor Pier Giacomo Grampa, che di Lugano è vescovo emerito.

Sulla cattedra di San Lorenzo – al quale è dedicata la cattedrale – padre Lepori succede, tra gli altri predecessori, a monsignor Eugenio Corecco, amatissimo vescovo scomparso prematuramente nel 1995, figura di pastore e di teologo al quale il nuovo presule – che sarà ordinato il 9 gennaio in cattedrale a Lugano – ha dichiarato di dovere «tutto quello che sono». «Per l’Associazione Amici, padre Mauro è di casa – riferisce ancora Catt.ch –: siede nel Consiglio direttivo, ne ha celebrato le Messe, ne ha animato le giornate. La biografia di Antonietta Moretti, “La grazia di una vita”, e le lettere che padre Mauro ha reso pubbliche nei bollettini dell’Associazione raccontano un’amicizia di quasi vent’anni, dalla casa di studenti di Friburgo al letto di malattia».

Affettuoso il congedo da Lugano di de Raemy, coetaneo di Lepore (è nato solo pochi giorni dopo): «Mi sembra che la diocesi sia un cantiere a cielo aperto, e che il cielo sia quello di Dio».