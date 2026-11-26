In tanti lo considerano un summit destinato al fallimento, chiamato più a mettere in campo le divergenze tra i vari governi dei 27 sulle dimensioni e le priorità del futuro bilancio europeo (2028-2034) che a trovare una sintesi. Quella, ben che vada, arriverà con il summit già previsto il 17-18 dicembre, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha già messo in guardia dai rischi di un ritardo che farebbe slittare il negoziato pericolosamente a ridosso delle elezioni d’Oltralpe e del possibile avvento di Marine Le Pen all’Eliseo. Un’accelerazione per un accordo entro fine anno piuttosto irrealistica secondo la Germania e i frugali, che puntano a snellire la dotazione dei fondi Ue. E anche secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni siamo «anni luce» lontani dalla quadra. Ma dalla riunione speciale dei leader Ue riuniti da questa mattina a Bruxelles un’intesa potrebbe comunque arrivare, seppure su un altro dossier: il pacchetto di nomine per i posti di vertice della Banca centrale europea, a cominciare dalla presidenza che si libera a febbraio con l’uscita di scena anticipata di Christine Lagarde.

L’avvio dell’iter indica che, quasi superate le resistenze dei Paesi Bassi sul candidato di bandiera Klaas Knot, sta prendendo forma l’ok politico dei capi di Stato e di governo sul tris di nomine: lo spagnolo Pablo Hernández de Cos alla presidenza, la francese Laurence Boone come componente del comitato esecutivo con delega alle operazioni di mercato e il tedesco Markus Brunnermeier nell’influente ruolo di capo economista. Il via libera definitivo richiede ancora dei passaggi procedurali (tra cui la consultazione dell’Europarlamento) e dovrebbe concludersi a dicembre. Ma, come dicevamo, è il bilancio il piatto forte sul tavolo dei leader, divisi tra chi - i 17 “amici della coesione” capitanati da Italia e Romania - difende le poste tradizionali del budget Ue (appunto, coesione e agricoltura) e chi - i sette “frugali” guidati da Germania e scandinavi - insiste su conti pubblici in ordine, vuole ridurre la dotazione di 2 mila miliardi di euro su sette anni proposta dalla Commissione e destinarla a voci “innovative” come competitività industriale e difesa. Nel mezzo, tra i due gruppi, non allineati sono Francia, Lussemburgo e Irlanda, mentre gli agricoltori tornano a manifestare qui a Bruxelles per scongiurare ogni riduzione di quella che è storicamente la più ampia voce del budget Ue. A influenzare le trattative sono anche le risorse proprie, cioè le modalità di finanziamento autonomo dell’Ue, tra cui l’ipotesi di una “digital tax” a carico delle grandi piattaforme online destinata, tuttavia, a irrigidire le già complicate relazioni con l’amministrazione americana.

Per l’ok sul bilancio serve l’unanimità - ad oggi, un miraggio - e infatti il presidente del Consiglio europeo António Costa, che solo sabato scorso ha presentato una sua base di compromesso, ha deciso di strutturare la riunione di oggi come una successione di incontri in piccoli gruppi anziché una maxi-discussione a 27. Meloni, che insieme al romeno Nicușor Dan fa da portavoce dei “coesionisti” parteciperà a due incontri ristretti: prima con gli altri leader del gruppo che vuole difendere agricoltura e coesione, poi con i colleghi di Germania, Francia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi alla ricerca di un punto di caduta tra le diverse sensibilità. Molti diplomatici scommettono che il confronto si protrarrà nella notte e continuerà nelle settimane che ci separano dal prossimo summit. Politicamente legato al capitolo bilancio è il dossier Ucraina, con la proposta di un ulteriore prestito per Kiev da 45 miliardi per il 2027, finanziato con l’emissione di debito comune (aggiuntivo rispetto ai 90 già approvati per questo anno e il prossimo). Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha insistito che i due negoziati non possono essere presi separatamente, di fatto irrigidendo la posizione dei quattro governi (Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria) che non intendono partecipare al prestito, ma il cui sì è comunque indispensabile per approvarlo. Berlino vuole anche creare un meccanismo per evitare il ricorso all’unanimità, in futuro; una mossa per arginare il prevedibile veto che porrebbe la Francia con Le Pen alla presidenza. A tener banco, sullo sfondo, sono anche gli attacchi ucraini alle navi russe al largo della Libia: «Penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo», ha detto Meloni arrivando a Bruxelles, una posizione su cui si segnala anche la convergenza della Grecia.