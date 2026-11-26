L’Unione europea faccia scudo alle sue banche contro gli effetti delle sanzioni americane che bloccano conti correnti e carte di credito di cittadini, realtà della società civile e membri di istituzioni internazionali. 56 eurodeputati di vari Paesi ed estrazione politica (dalla sinistra al centro) hanno scritto ieri alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e alla commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque per chiedere che Bruxelles «garantisca la continuità dei servizi bancari essenziali e tuteli gli intermediari europei» da decisioni «prese al di fuori del nostro ordinamento giuridico», pur nel pieno rispetto delle normative anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. «Colpiti dalle sanzioni, sempre più cittadini e organizzazioni in Europa stanno perdendo l’accesso ai servizi bancari e digitali di base (compreso l’uso delle caselle email, ndr), senza che vi sia stata alcuna decisione da parte dell’Ue» in questo senso, si legge nella missiva promossa dagli europarlamentari italiani Benedetta Scuderi (verdi) e Brando Benifei (Pd) e presentata ieri pomeriggio a Strasburgo, a margine della sessione plenaria dell’Eurocamera.

Gli effetti delle sanzioni americane

Molti casi sono noti, ricordano gli europarlamentari: ci sono tredici fra giudici e funzionari della Corte penale internazionale (Cpi) - e da aprile dovrebbe essere colpita la stessa Cpi, appena insignita dall’Eurocamera del premio Sakharov -, oltre alla relatrice speciale dell’Onu per i Territori Palestinesi occupati Francesca Albanese e al collettivo tech Autistici/Inventati. Nessuno di questi soggetti figura, tuttavia, nelle “liste nere” dell’Ue. Un dato non da poco perché, evidenziano i firmatari dell’appello, in base al diritto dell’Unione europea «le banche sono tenute a congelare i conti esclusivamente di chi è sanzionato dall’Ue o dall’Onu». Tuttavia, con un sistema finanziario globale dominato dal dollaro, le banche che si appoggiano a circuiti di pagamento statunitensi applicano, in via cautelativa, le restrizioni anche in Europa. E questo per evitare conseguenze a valanga che rischierebbero di esporre l’istituto e la sua clientela a un blocco delle carte o dei pagamenti in valuta estera.

La dipendenza dai circuiti di pagamento Usa

«Alla radice del problema vi è una dipendenza strutturale in ambito finanziario: secondo la Bce, oltre il 60% delle transazioni con carta nell’Eurozona è gestito da circuiti internazionali e 13 Paesi dipendono interamente da essi», ricordano gli eurodeputati. Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica - istituto di cui sono correntisti alcuni dei soggetti sanzionati dagli Usa - parla di una situazione «paradossale» che si viene a creare per gli istituti di credito del Vecchio continente, «costretti a scegliere tra il rispetto del diritto europeo e la sopravvivenza all’interno di un’infrastruttura finanziaria globale dominata dai circuiti di pagamento statunitensi», diventata in un certo senso «uno strumento di potere». Proprio Banca Etica aveva già inviato due mesi fa, insieme ad altre realtà della finanza cooperativa ed etica, tra cui la Federazione europea delle banche e dei finanziatori etici e alternativi (Febea), una lettera ai vertici dell’Unione e al governo italiano, per chiedere un intervento sulla questione.

Un momento della conferenza stampa del 25 novembre, con Federica Ielasi, Pasquale Tridico, Brando Benifei, Benedetta Scuderi e Alberto Alemanno

Lo scudo europeo e il “bazooka” commerciale

«L’Ue non sta proteggendo i suoi cittadini come dovrebbe. Eppure non c’è alcuna ragione per uniformarsi a queste misure», ha spiegato in conferenza stampa Alberto Alemanno, professore di diritto dell’Ue e fondatore dell’ong “The Good Lobby”, ricordando che basterebbe un atto delegato della Commissione per attivare il regolamento di blocco, uno scudo che neutralizzerebbe gli effetti nell’Ue delle misure americane ma che finora Bruxelles ha tenuto nel cassetto, preferendo la via del dialogo diplomatico con Washington.

Le richieste avanzate dalla cinquantina di eletti hanno varia natura e vanno dalla possibilità di «istituire un punto di contatto a sostegno dei soggetti colpiti» all’«aggiornamento del regolamento di blocco (attualmente limitato ad alcune sanzioni contro Cuba e Iran)» fino al “bazooka” commerciale, cioè lo strumento anti-coercizione più volte evocato ma mai attivato in risposta alle offensive a stelle e strisce, che sarebbe in grado di limitare gli affari Usa nel Vecchio continente.

La prospettiva dell’euro digitale

Per Scuderi, la questione riguarda, in fin dei conti, «la capacità dell’Ue di essere autonoma digitalmente e fiscalmente». «Dobbiamo ridurre le dipendenze che consentono a liste di sanzioni straniere di decidere chi può accedere ai servizi bancari in Europa», le ha fatto eco Benifei, mentre Pasquale Tridico del M5S, oltre a ipotizzare un intervento della Bce in soccorso delle banche colpite, ha indicato nell’euro digitale una possibilità concreta per «riprenderci la nostra sovranità». Sul progetto, potenziale rivale Ue di Visa e Mastercard, i negoziati sono agli sgoccioli: la valuta virtuale dovrebbe entrare in vigore nel 2029.