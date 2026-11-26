Il cardinale vicario racconta il viaggio di Leone XIV nelle comunità: «Ogni Avvento e ogni Quaresima visiterà cinque comunità. E ci ha chiesto una verifica pastorale delle attività». Nella Capitale le parrocchie «punto di riferimento anche sociale per il territorio: nelle periferie sono spesso l’unico polo di aggregazione». I frequentanti sono il 5-6%. «Ma c’è un risveglio»

Cinque parrocchie già “incontrate” in Quaresima. Cinque che si appresta ad abbracciare in Avvento. Leone XIV visita la sua diocesi, quella di Roma, a partire dal basso. «È sua intenzione essere accanto alla Chiesa di cui è vescovo. E, considerata l’età e la salute, visitare il maggior numero possibile di comunità», racconta il cardinale vicario Baldassare Reina. E «lo farà nei tempi forti dell’anno liturgico», prosegue. Avvento e Quaresima, appunto. Significa almeno dieci parrocchie dell’Urbe all’anno in cui il Pontefice si fermerà. Ogni volta toccando i cinque settori in cui è suddivisa la diocesi: nord, sud, est, ovest e centro. Appuntamento di domenica. Ad eccezione di domani 27 novembre: venerdì di sosta nella Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, la “Lourdes romana”, in concomitanza con la festa della Medaglia Miracolosa, nel cuore della capitale, poco dietro Fontana di Trevi. «Per consentire che anche in Avvento le parrocchie siano cinque, visto che le domeniche sono quattro», spiega Reina in un colloquio con i giornalisti nel Palazzo del Vicariato. Inoltre, aggiunge, «il Papa ha espresso il desiderio di visitare uno degli istituti di detenzione presenti in città». Segno di vicinanza a una periferia esistenziale cara al Pontefice, come già attestano i viaggi apostolici internazionali durante i quali ha incontrato i reclusi sia in Africa, sia in America Latina. «La nostra diocesi - tiene a far sapere il cardinale vicario - ha una grande attenzione alla popolazione carceraria. Non solo quella dietro le sbarre, ma anche quella del “carcere invisibile” che è rappresentato dalle centinaia di persone agli arresti domiciliari. Persone che vivono in situazioni complesse sia per la perdita della famiglia, sia per le condizioni di precarietà o povertà».

Leone XIV «sta dimostrando un legame anche affettivo verso la diocesi di Roma», afferma Reina. Lo testimoniano la scelta di aprire «l’Anno pastorale lo scorso 18 settembre» oppure l’incontro con i sacerdoti della Capitale o ancora la visita ai seminaristi del Pontificio Seminario Romano Maggiore in programma il 6 febbraio. Le tappe nelle parrocchie saranno anche l’occasione per compiere quel «cammino di verifica pastorale sulle scelte e sulle attività delle comunità proposto dal Papa a settembre», evidenzia il cardinale vicario. Tre i criteri: «Comprendere come le iniziative permettano di incontrare Cristo, di generare comunità e creare relazioni autentiche, di abitare e servire la città». Parrocchie, chiarisce il porporato, che sono all’incirca «tante quante i quartieri di Roma»: 334. Vuol dire che «segnano la vita sociale e talvolta hanno fatto o continuano a fare da traino per la crescita di un’area». Non solo. «Nelle periferie sono spesso l’unico polo di aggregazione». Certo, ammette Reina senza alcun timore, «attraversano anche un periodo di crisi». Il cardinale cita i dati del Censis su italiani, fede e Chiesa per dire che «la media dei frequentanti è del 5-6% dei battezzati, in linea con la tendenza nazionale», anche se «l’80% dichiara di riconoscersi nei valori cristiani». E osserva: «Quest’ultimo dato ci fa capire che c’è un’autentica ricerca di Dio. Ciò che ha sperimentato il Papa in Francia lo tocchiamo con mano anche qui. Penso a quanto accaduto durante l’Anno Santo e gli eventi giubilari che sono stati estremamente partecipati. Di fatto c’è un rapporto intimo con la dimensione di fede che, però, fatica a tradursi in appartenenza ecclesiale».

Il “patto” fra la parrocchia e il territorio sarà uno degli elementi che scandiranno il “viaggio” romano di Leone XIV. «La prima parte di ogni visita intende essere un incontro con la rappresentanza della comunità che racconterà al Papa i punti di forza e di debolezza della comunità stessa, proprio nell’ottica dell’auspicata verifica pastorale. E il Papa potrà offrire indicazioni». Poi la Messa concluderà il tutto. L’inizio dal settore centro che papa Francesco aveva abolito e che Leone XIV ha ripristinato un anno fa. «Papa Francesco aveva preso atto di un cambiamento in corso: siamo in un’area dove gli abitanti sono sempre di meno ma le chiese sono molto numerose e rappresentano una ricchezza. Con il ripristino, Leone XIV ci affida il compito di un cambio di paradigma, ossia di ripensare una pastorale nuova: ad esempio, per i turisti».

Due le parrocchie di periferia dove Leone XIV sarà in Avvento: San Carlo da Sezze e Sant’Eligio. Poi quella di Santa Lucia intorno a piazzale Clodio, fra il tribunale e il centro di produzione Rai, popolato da studi di avvocati, dove «la solitudine» ed «l’elevata età dei residenti» sono le cifre dell’agglomerato. Infine San Roberto Bellarmino, chiesa dei Parioli di cui era stato titolare l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio, in uno dei quartieri dell’alta borghesia capitolina, che è anche fucina «ecclesiale per la sua vivacità». «Roma - conclude il cardinale vicario - è una città dove il disagio e le sofferenze sono trasversali. Il Papa si recherà nella chiesa di piazzale Clodio dove avevamo promosso una veglia di preghiera per tre prostitute che lì erano state uccise». Era la fine di novembre del 2022.