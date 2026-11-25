La Rsa “Il Focolare” di Brindisi, la “Nuova Fenice” di Noicattaro (Bari), la “San Domenico” di Cavallino (Lecce), “San Gabriele” , “Villa Giovanna” e “Villa Marica” di Bari, “Villa Iris” di Trepuzzi (Lecce), Villas Iris di Mesagne (Brindisi): sono queste le 8 Rsa di Korian che in Puglia, come in altre 32 strutture in varie regioni, hanno aderito al progetto “Catturare il presente quando il passato sfuma”.

Si tratta di un laboratorio che coinvolge gli ospiti con diagnosi di Alzheimer o decadimento cognitivo severo attraverso la fotografia digitale, come spiega Luca Maria Munari, direttore medico di Clariane Italia, il gruppo che gestisce più di 1.200 strutture in diverse aree e di cui Korian è il brand specializzato nel settore socio-sanitario: «Il progetto sta andando avanti molto bene e coinvolge già 400 ospiti. A questi facciamo prima una valutazione clinica per capire se comunque sono in grado di comprendere il progetto e maneggiare lo strumento. La realizzazione dello scatto viene accompagnata dagli educatori e all’autore si chiede di corredare la foto con una frase che spieghi perché ha scelto proprio quel soggetto e cosa vedono in ciò che fotografano. Gli scatti diventano poi una mostra per il pubblico ma soprattutto per i familiari degli ospiti, che spesso rimangono stupiti – e noi con loro – perché ci sono foto che sembrano un quadro di Hopper, tanto sono commoventi: segno che quella persona ha un deficit di memoria ma non ha perso la capacità di stupirsi. Non è una terapia: è una iniziativa che si inserisce in un quadro preciso che per noi è il “positive care”, cioè una modalità di cura, che in un soggetto con Alzheimer parte da quello che la persona ancora è. Conta riconoscere il valore della persona nel suo contesto. In questo ambito, abbiamo altre iniziative consolidate, con una attenzione speciale a terapie non farmacologiche, come i sistemi di orientamento della memoria, la pet therapy o la “stanza del treno”, in una Rsa milanese, dove la persona viene inviata in uno scompartimento come quelli di una volta mentre dal finestrino scorrono immagini che simulano il viaggio. Così la persona è stimolata a produrre ricordi, quel poco o tanto che è rimasto sepolto».

Luca Maria Munari, direttore medico di Clariane Italia

Sono iniziative, ribadisce Munari, «per concepire la Rsa non come un luogo di ricovero ma spazio di recupero e di ascolto della persona. E così diventa importante anche il ruolo del tempo. Nelle Rsa rischia di essere l’aspetto più trascurato perché si può pensare “cosa vale il tempo di un anziano?”. E invece – a maggior ragione perché ne ha poco – vale ancora di più. Questo ha anche basi neurobiologiche, perché una persona nella vita stratifica le sue abitudini: alzarsi, mangiare o andare a letto a una certa ora fa parte dell’identità di quella persona; ma se comincio a negare questo perché ti porto in un posto dove hai orari completamente diversi, ti tolgo il tuo tempo, e finisce che questo ha un riflesso negativo anche sulla tua identità, e quindi peggiorano anche alcuni sintoni dell’Alzheimer. Valore del tempo, dunque, ma anche della memoria: alle persone che entrano nelle strutture facciamo anche una anamnesi sociale, un inventario degli hobby, delle abitudini, dati che poi vengono utilizzati per il lavoro quotidiano e nello sviluppo dei piani individuali, assieme ad una continua formazione degli operatori».

Il progetto fotografico nasce dalla tesi di laurea di Francesca Migliorati, oggi responsabile qualità di Rsa Vittoria Korian, e sviluppato sotto la guida di Angelo Vigo, dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia. «Vogliamo così anche invitare le persone a entrare in relazione con i pazienti e a riconoscerne le soggettività grazie a nuovi strumenti d’espressione e di ascolto, per guardare non soltanto ciò che la malattia ha sottratto ma anche tutto ciò che è ancora presente», rimarca Federico Guidoni, presidente e ceo di Clariane Italia.

«La demenza non cancella la vita – commenta Marco Trabucchi, psichiatra, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria –. È un’affermazione coraggiosa, ma chi viene in contatto ogni giorno con le persone ammalate lo sa: anche nelle situazioni più difficili, in cui la povertà del pensiero sembrerebbe dominare, nella mente della persona restano tracce di vita, di significato, di memoria. Qualcosa che non è ancora del tutto perduto».

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