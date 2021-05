Fedeli in preghiera nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme - Ansa

La Chiesa universale unita con la Veglia di Pentecoste celebrata a Gerusalemme sabato 22 maggio. Lo ha annunciato papa Francesco stamattina, al termine del discorso ai nuovi ambasciatori non residenti accreditati presso la Santa Sede.

Il Papa invita le Chiese di tutto il mondo a pregare e a implorare la pace in Terra Santa, unendosi alla celebrazione promossa dagli ordinari cattolici nella Città Santa. "Il mio pensiero - ha detto Francesco - va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace. Domani sera, gli ordinari Cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il dono della pace".

"Colgo l'occasione - ha aggiunto il Papa - per chiedere a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica di unirsi a loro in preghiera. Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, a una speranza comune, a una convivenza tra fratelli. Queste ultime parole riecheggiano l'appello per la pace in Terra Santa già rivolto domenica scorsa.