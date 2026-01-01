Leone XIV: «Il mondo non si salva affilando le spade»

Durante la celebrazione per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e la preghiera dell'Angelus, il Papa ha esortato a fare memoria della grazia ricevuta durante il Giubileo e mettersi alla scuola di pace del Dio che nasce bambino, nudo e indifeso

Da schiavi, liberi. Da uomini che vivono nella paura, a figli di un Padre che insegna a sperare. Da prigionieri dell’egoismo, ad artigiani di riconciliazione. Inizia così il 2026. Con l’invito a fare memoria ed essere testimoni di quanto vissuto durante il Giubileo della speranza. Ma anche con la richiesta di lasciare che il Bambino nato nella grotta di Betlemme, «disarmato e disarmante», possa convertire ancora menti e cuori. Il Papa, dopo averlo chiesto nel messaggio per la 59° Giornata mondiale della pace, che ricorre oggi, lo ha ripetuto anche questa mattina nell’omelia della Messa con cui nella basilica di San Pietro è stata celebrata la solennità di Maria Santissima Madre di Dio.

Il nuovo anno ci vuole «liberati», come gli Israeliti lo sono stati dopo aver lasciato l’Egitto. Alle loro spalle hanno lasciato «sicurezze» e «stabilità», ma Dio, che rimette sempre in cammino l’uomo, non lascia che egli possa barattarle con la propria dignità. Così, anche oggi, «ogni giorno può essere, per ciascuno di noi, l’inizio di una vita nuova, grazie all’amore generoso di Dio, alla sua misericordia e alla risposta della nostra libertà», ha affermato il Pontefice. Per questo «è bello – ha continuato – pensare in questo modo all’anno che inizia: come a un cammino aperto, da scoprire, in cui avventurarci, per grazia, liberi e portatori di libertà, perdonati e dispensatori di perdono, fiduciosi nella vicinanza e nella bontà del Signore che sempre ci accompagna». È questo, infatti, uno dei segni concreti che il Giubileo può lasciare in eredità al 2026. Anno in cui ancora possiamo continuare a credere che «il mondo va avanti spinto dalla speranza di tante persone semplici, sconosciute ma non a Dio, che malgrado tutto credono in un domani migliore, perché sanno che il futuro è nelle mani di Colui che gli offre la speranza più grande», aveva detto Leone XIV in occasione dei Primi vespri di ieri sera, prendendo spunto dal Magnificat di Maria. Oggi, fermandosi a contemplarne la maternità, il Papa ha invitato a contemplare «due immense realtà “disarmate”»: quella di un Dio che rinuncia ad ogni privilegio e viene al mondo come un bambino e quella di Maria, «che ne abbraccia totalmente il volere, rendendogli l’omaggio» di quanto ha di più grande: «la libertà». È lei che ci permette di contemplare il volto di un Dio «nudo» e «indifeso». Che ci chiede di metterci alla scuola della pace: «Il mondo – ha insistito il Papa – non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo, o eliminando i fratelli, ma piuttosto sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura». E che questo sia possibile lo mostra anche colei che «ha abbassato ogni difesa, rinunciando ad aspettative, pretese, garanzie», «consacrando senza riserve la vita al Figlio».

Camminando su questo sentiero, saremo capaci di «costruire il futuro come casa ospitale», ha detto poi all’Angelus, sulla scorta di quanto il Giubileo ci ha mostrato possibile quando il cuore torna a Dio: «Trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione, i propositi di virtù in opere buone». Solo così siamo capaci di credere che «il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, inaugurando finalmente un’epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli», ha affermato Prevost davanti a circa 40 mila persone riunite in piazza San Pietro. «Il cuore di Gesù», ha continuato, «palpita per i giusti, affinché perseverino nella loro dedizione, e per gli ingiusti, affinché cambino vita e trovino pace». Per questo è rivolto a tutti l’invito a pregare per la pace «tra le Nazioni insanguinate» e «nelle famiglie, ferite da violenza e dolore».

Ricambiando gli auguri del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, Leone XIV ha esortato quindi a costruire da oggi «un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza». Il suo apprezzamento è andato quindi alle iniziative che in tutto il mondo oggi celebrano la Giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI nel 1968, con un’attenzione particolare alla Marcia nazionale, quest’anno a Catania, e a quella promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma. All’inizio di quest’anno, in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di san Francesco, il Papa ha voluto quindi congedare i fedeli in piazza con la benedizione che il Poverello aveva tratto dalle Sacre Scritture e che oggi anche la liturgia propone.