Domani 11 marzo il cardinale vicario di Roma celebrerà (senza fedeli) la Messa al Divino Amore nella giornata di digiuno e preghiera per l'emergenza coronavirus. "In occasione della Santa Messa celebrata in assenza dei fedeli, promossa dal cardinale vicario Angelo De Donatis presso il Santuario della Madonna del Divino Amore per la Giornata di preghiera e di digiuno, papa Francesco invia un videomessaggio nel quale rivolge la sua preghiera alla Vergine".

Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. "In questi giorni di emergenza sanitaria, il Santo Padre affida la Città, l'Italia e il mondo alla protezione della Madre di Dio, come segno di salvezza e di speranza", aggiunge Bruni.