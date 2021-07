Meglio prendere per le corna certe «bufale» contro i vaccini

Caro direttore,

la lettera del signor Leone contro i vaccini è del tipo più pericoloso, perché senza violenza apparente, trova ascolto. Come mai 'veri' scienziati, il professor Garattini (da lei nominato e pubblicato quello stesso 21 luglio), il professor Remuzzi (da me molto apprezzato in passato per altra materia) invitano, nei loro pochi seri interventi, a vaccinarsi? Non sto a sostenere il suo commento (fin troppo buono con l’autore della lettera!), ma voglio solo chiedere: qual è la funzione dello Stato? Io penso tutelare l’ordine sociale, cioè mantenerci sopra la 'legge della giungla'. Il bene sociale è superiore a quello individuale, il quale ad esso deve cedere quando si verifichi un contrasto. Però in questo caso, come in tanti altri, non vi è un contrasto reale, ma solo ideologico: il caso di trombosi (su milioni) non può fare testo! È uno dei tantissimi casi particolari che si possono verificare nell’imperfetto nostro mondo. E non si può paragonare il Covid-19 a una semplice influenza! Insomma ritengo che avrebbe dovuto scattare subito, appena colta la gravità del fenomeno, l’obbligatorietà della vaccinazione, cominciando da sanitari, forze dell’ordine, appartenenti al mondo scolastico, dal nido in su...

Mario Grosso

Signor direttore,

ho letto la sua risposta al signor Leone e le dico che io ho quasi settant’anni e sono un acculturato, non sono una persona semplice. Io non mi vaccino contro il coronavirus perché questo vaccino è in grado de alterare il genoma umano. Punto. Incorpora nel genoma umano agenti che lo alterano, lo modificano, lo riscrivono. Punto. Contiene inoltre nano-particelle metalliche, con una serie di proprietà... Domanda: La persona che subisce questi interventi, rimane un individuo sovrano? O il centro di controllo è stato spostato altrove?

Giovanni Scavazza

Gentile direttore,

mi permetto di osservare che lettere novax come quella del signor Leone del 21 luglio 2021 non andrebbero pubblicate, perché così acquistano una pur minima dignità che non hanno. E possono confondere le idee alle persone più semplici.

Fabrizio Treglia

Non faccio e non facciamo mai da megafono a tesi assurde e/o pericolose, in questo caso tesi no-vax. Ma le obiezioni vanno ascoltate, e le risposte date. Lo stiamo facendo dall’inizio di questa storia, col nostro stile e nell’unica maniera che conosciamo: stando aderenti ai fatti (anche spiazzanti), offrendo con precisione le evidenze che la scienza medica ci mette a disposizione e smontando le falsità e le assolute castronerie che vengono fatte circolare. Come questa storia della mutazione genetica sarebbe indotta dai vaccini che utilizzano RNA messaggero, che–-in realtà – porta semplicemente istruzioni che consentono di impedire alla proteina spike del virus di attaccarsi alle cellule. O come quella delle «nano-particelle metalliche» che renderebbero burattini in carne e ossa. Ogni tanto le 'bufale' è meglio prenderle per le corna.Vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci. Per noi stessi e per gli altri. E impegniamoci perché il vaccino anti-Covid sia a disposizione gratuita di tutti, in ogni dove.