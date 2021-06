La ricostruzione post-Covid non può essere solo ripristinare quanto c'era prima. Sono le parole del Papa nel video-messaggio ai partecipanti alla 16.esima edizione del Globsec Bratislava Forum. "Un'analisi seria e onesta del passato, che include il riconoscimento dellecarenze sistemiche, degli errori commessi e della mancanza di responsabilità verso il Creatore, il prossimo e il creato, mi pare indispensabile - ha sottolineato il Papa - per sviluppare un'idea di ripresa che miri non solo a ricostruire quello che c'era, ma a correggere ciò che non funzionava già prima dell'avvento del Corona virus e che ha contribuito ad aggravare la crisi".

Per Papa Francesco "chi vuole rialzarsi da una caduta, deve confrontarsi con le circostanze del proprio crollo e riconoscere gli elementi di responsabilità".

Francesco: “Muovere passi in avanti”, ad assumere decisioni che trasformino "la morte in vita, le armi in cibo"







“Vedere, giudicare e agire”: sono le tre strade che Francesco indica perché il mondo esca migliorato dalla crisi generata dalla pandemia.

Il suo contributo è ricco di spunti per il GLOBSEC Bratislava Forum, giunto alla 16.ma edizione. Una piattaforma che vede la partecipazione da oggi fino al 17 giugno di centinaia di politici come il presidente francese Emmanuel Macron o la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, opinion-leaders, manager, organizzazioni internazionali. Tutti invitati a riflettere sul tema della convention, che si terrà in presenza ma anche on-line, “Let’s rebuild the World Back Better” (Ricostruiamo meglio il mondo).