"Un medico ha studiato dai 9 agli 11 anni per curarti. A un esperto di tutto, invece, sono bastati 5 minuti… ". Recita così lo spot lanciato in questi giorni dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che Avvenire vi propone, per promuovere le ragioni della scienza contro falsità e inganni propinati da imbonitori e ciarlatani che divulgano “verità”. Ma la cui formazione si basa su qualche falso messaggio condiviso sui social, o sui sentito dire pronunciati da acclamati santoni senza arte né parte, ma purtroppo seguiti dai più sprovveduti. Lo sperimentiamo, in modo sempre più incalzante, da quando la pandemia detta i tempi delle nostre esistenze."

Un video che dovremmo vedere tutti, e che dovrebbe far riflettere soprattutto chi ha deciso di sostituire la figura del medico con quella di improvvisati tuttologi che hanno precise responsabilità nel dilagare della pandemia.