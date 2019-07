Benedetto, “l’uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti miracoli, non rifulse meno per l’eloquenza con cui seppe esporre la sua dottrina”. A dirlo è san Gregorio Magno, che descrisse in questo modo, nell’anno 592, il fondatore del monachesimo occidentale, colui che, con il suo esempio e la sua Regola, diede origine a una nuova unità spirituale e culturale nel continente dopo il crollo dell'unità politica dell'impero romano.

In questo breve video per Avvenire, racconta la storia di san Benedetto l'abate dell’abbazia di San Miniato al Monte di Firenze, dom Bernardo Gianni.