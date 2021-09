Dichiarato venerabile da papa Francesco, Giorgio La Pira è stato un politico chiave della storia del paese e degli anni della ricostruzione. Un visionario, un cristiano dotato di quella santa follia che lo rese capace di una vita esemplare e di gesti profetici. Il documentario racconta i diversi tratti della sua personalità dirompente. Con Mario Primicerio, presidente della fondazione La Pira, si ripercorrono i viaggi e l’impegno per la pace che non conosceva confini; con il costituzionalista Ugo De Siervo il suo apporto nella Costituente; con il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, il rapporto con la sinistra; con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, suo successore, l’amore per la città ideale, cuore di un nuovo rinascimento e dell’Europa dei popoli; con il giornalista Luigi Bardelli l’impegno per i poveri, e con il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti e l’Arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori la fede, anima della sua vita e della sua missione, e la sua provocatoria contemporaneità per la presenza dei cristiani nella vita politica, sempre più ardua e necessaria. Firenze è la cornice del suo ritratto, la sua bellezza, la sua unicità, custode della sua memoria.

"La santa follia. Giorgio La Pira, il politico e il cristiano" - documentario di e con Monica Mondo su Tv2000 mercoledì 22 settembre alle ore 21.40.