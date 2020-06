New York, agenti schierati al Manhattan Bridge dalle 20 per far rispettare il coprifuoco - Ansa

Sono proseguite, nonostante il coprifuoco, le proteste negli Stati Uniti per la morte dell'afroamericano George Floyd, avvenuta durante un fermo di polizia a Minneapolis. Ma rispetto ai giorni scorsi la frangia violenta dei dimostranti non abbia aver prevalso. Gli arresti sono stati ancora numerosi, ma motivati soprattutto dall'avere infranto il coprifuoco che riguardava le contee di Los Angeles, Santa Monica, Beverly Hills, San Francisco e Oakland (in California), Cleveland (nell'Ohio), New York City e Washington Dc.

A New York, in particolare a Manhattan, ci sono stati scontri tra la polizia ed i manifestanti e almeno 200 persone sono state arrestate. Ci sono stati episodi di saccheggio di alcuni negozi, come testimoniato da un giornalista della Cnn. Tensioni si sono registrate anche sul Manhattan Bridge, dove si era riunita una folla di dimostranti. Il sindaco Bill de Blasio ha raddoppiato il coprifuoco in tutta la città, ma ha respinto le sollecitazioni arrivate del presidente Donald Trump di portare la Guardia Nazionale.

A Los Angeles, migliaia di persone si sono raccolte davanti alla residenza del sindaco, Eric Garcetti. Il portavoce della polizia, Tony Im, ha reso noto che sono state arrestate centinaia di persone, in gran parte per aver violato il coprifuoco, a Hollywood, nel centro di Los Angeles, e nel quartiere di Hancock Park, dove si trova la residenza di Garcetti.

Circa diecimila persone hanno protestato pacificamente a Portland e in molti sono scesi in piazza anche dopo l'inizio del coprifuoco a Washington D.C.

Alle proteste di Houston si è unito anche il deputato Will Hurd, unico repubblicano di colore al Congresso Usa. "Sto marciando a Houston per esprimere solidarietà alla famiglia di George Floyd", ha dichiarato Hurd che rappresenta il Texas, condannando chi con la scusa di protestare distrugge e saccheggia.

La protesta antirazzista e le violenze anti sistema, insieme con le tensioni sociali ed economiche causate dall'emergenza sanitaria dei contagi di Covid-19, avranno un ruolo di peso nella campagna per le elezioni presidenziali di novembre che vede favorito, per i Democratici, l'ex vice di Barack Obama, Joe Biden, nella sfida a Trump. E proprio Obama parlerà stasera (mezzanotte in Italia, le 17 locali), per la prima volta davanti a una telecamera, dei fatti di Minneapolis e dell'uccisione di George Floyd. Lo riferisce l'Obama Foundation, aggiungendo che il discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Obama "discuterà dei tragici eventi delle ultime settimane, della storia di violenza della polizia in America e di specifiche azioni necessarie per trasformare un sistema che ha portato alla perdita di troppe vite".