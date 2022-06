Ansa

Un bambino di due anni ha ucciso involontariamente il papà con una pistola lasciata incustodita. L'incidente è avvenuto in Florida, a Orlando, il 26 maggio scorso. La polizia giunta nell'abitazione ha visto la mamma cercare di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale.

L'uomo e la donna erano in libertà condizionata per consumo di droga. Il bimbo ha trovato la pistola in una busta per terra e ha puntato al padre, che stava giocando a un videogioco. La madre, Marie Ayala, è ora accusata di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi e munizioni.

Ed è partita da New York una prima, ancora insufficiente, stretta sulle armi. Con la firma della governatrice Kathy Hochul, sono diventati legge i 10 provvedimenti approvati dai legislatori dello stato dopo la strage di Buffalo che innalzano a 21 anni l'età minima per acquistare armi semiautomatiche. "La violenza con le armi da fuoco è un'epidemia del Paese. Le preghiere non bastano, bisogna agire" ha detto la governatrice.

