Il violinista ucraino Denis Karachevtsev che nei tempi di pace suonava nelle più prestigiose sale di concerto mondiali ha suonato tra le rovine della sua città natale di Kharkiv.

Diplomato all'Accademia di musica nazionale ucraina Tchaikovsky (Conservatorio di Kiev) il musicista ha eseguito alcune parti della Suite per violoncello di Bach davanti al quartiere generale della polizia ridotto in rovina nel centro della città di Kharkiv. L'edificio era stato distrutto il 2 marzo a seguito di un bombardamento russo. A riprendere la performance il fotografo Oleksandr Osipov.



Karachevtsev ha pubblicato il video sui social nel tentativo di incoraggiare l’arrivo di aiuti umanitari, nonché i fondi per ricostruire la città, che, prima della guerra ospitava 1,5 milioni di persone. “Sono un violoncellista e cittadino di Kharkiv - ha aggiunto - Amo la mia città eroica che ora sta lottando per sopravvivere alla guerra. Sto lanciando il mio progetto nelle strade di Kharkiv per fondi per gli aiuti umanitari e il restauro dell'architettura della città. Uniamoci per far rivivere insieme la nostra città!”