Una immagine dei danni provocati dai bombardamenti russi nella regione del Donetsk, pubblicata sui social dalla Polizia ucraina - Ansa

Gli invii di armamenti all'Ucraina "minacciano la sicurezza" europea, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dopo il rinnovato appello della ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, a mandare armi pesanti e aerei a Kiev. "Questa tendenza a inondare l'Ucraina di armi, soprattutto di armi pesanti, è un atto che minaccia la sicurezza del continente e provoca instabilità", ha dichiarato ai giornalisti.

L'Onu sta preparando un nuovo tentativo di evacuazione di civili da Mariupol: lo ha annunciato un rappresentante delle Nazioni Unite in Ucraina. Nella città portuale, l'acciaieria Azovstal sta resistendo agli attacchi russi e ci sono centinaia di civili nascosti nei sotterranei della fabbrica. "Sto andando a Zaporizhzhia per preparare un'evacuazione da Mariupol. L'Onu è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e assistere coloro che ne hanno bisogno", ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria dell'Onu in Ucraina Osnat Lubrani.



Il Bundestag tedesco ha approvato la fornitura di armi pesanti all'Ucraina. Lo riportano i media tedeschi, sottolineando che la mozione intitolata 'Difendere la pace e la libertà in Europa - Sostegno globale all'Ucraina' è stata ora adottata a larga maggioranza. Secondo il vicepresidente del Parlamento, Wolfgang Kubicki, 586 parlamentari hanno votato a favore, 100 hanno votato contro e 7 sette si sono astenuti.