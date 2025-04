Il faccia a faccia tra Trump e Zelensky in Vaticano - ANSA

Lo “sfuriata” è avvenuta durante il viaggio di ritorno da Roma. Donald Trump, dopo aver partecipato ai funerali di papa Francesco ed essersi intrattenuto per circa 15 minuti con Volodymyr Zelensky, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di “prendere in giro” gli sforzi di pace con i suoi raid sui civili, e ha minacciato nuove sanzioni all’indirizzo della Russia. Non solo. Il capo della Casa Bianca, come riportato dalla Reuters, ha confermato che il suo faccia a faccia con Zelensky in Vaticano è “andato bene. È stato un incontro bellissimo. Vi dico, l'ufficio più bello che abbia mai visto, è una scena bellissima, bellissima". E su Zelensky: “Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la situazione e credo che voglia raggiungere un accordo”. Alla domanda se Zelensky sia pronto a rinunciare alla Crimea – la penisola del Mar Nero occupata dalla Russia nel 2014 – come parte di un futuro accordo di pace con Mosca, Trump ha risposto: "Oh, credo di sì, sì. Guarda, la Crimea è stata 12 anni fa".

Il presidente Usa Donald Trump - ANSA

Intanto la diplomazia continua a muoversi. Lo conferma la telefonata tra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov e il segretario di Stato americano, Marco Rubio. "Le parti hanno proseguito un produttivo scambio di opinioni sugli aspetti chiave del dialogo politico russo-americano, che si è notevolmente intensificato negli ultimi tempi. Si sono concentrati in particolare sulla crisi ucraina", si legge in un documento diffuso dopo la telefonata.

Il Cremlino, da parte sua, ha ribadito la sua "disponibilità'" a negoziare con l'Ucraina, in risposta alle ultime dichiarazioni del presidente Usa, che ha ipotizzato che Vladimir Putin, potesse non voler porre fine al conflitto. "Il desiderio della parte russa di avviare un processo di negoziati con l'Ucraina senza precondizioni per raggiungere un esito pacifico è già stato ribadito più volte dal presidente Putin", ha affermato il portavoce del presidente russo, Peskov, citato dall'agenzia stampa statale Tass.