Yemen, coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati: scontro Riad-Abu Dhabi

Una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha preso di mira un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento che venivano scaricati in Yemen da navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale saudita Spa. La coalizione aveva avvertito che avrebbe sostenuto il governo yemenita in qualsiasi scontro militare con le forze separatiste e le aveva esortate a ritirarsi «pacificamente» dalle province recentemente conquistate.

Nelle ultime settimane il Consiglio di transizione del Sud (Stc), sostenuto da Abu Dhabi e che mira a far rivivere l'ex stato indipendente dello Yemen del Sud, ha invaso ampie zone del Paese mediorientale espellendo altre forze governative e i loro alleati. Queste avanzate hanno messo a dura prova i legami tra Arabia ed Emirati, che sostengono gruppi rivali all'interno del governo yemenita. «Gli equipaggi delle due navi hanno disattivato i loro sistemi di tracciamento e scaricato un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento per supportare le forze del Consiglio di transizione del Sud» ha riferito l'Spa. «Dato il pericolo e l'escalation rappresentati da queste armi, le forze aeree della coalizione hanno condotto un'operazione militare limitata prendendo di mira armi e veicoli da combattimento che erano stati scaricati nel porto di al-Mukalla» ha aggiunto l'agenzia specificando che le navi erano arrivate dal porto di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti.

Rashad al Alimi, leader del Consiglio presidenziale dello Yemen, il governo internazionalmente riconosciuto e sostenuto da Riad, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha annullato un patto di sicurezza con gli Emirati Arabi Uniti, dopo che i separatisti del Consiglio di Transizione Meridionale, sostenuti da Abu Dhabi, hanno conquistato ampie porzioni di territorio nel sud del Paese. «L'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti è annullato» si legge in una nota, mentre un decreto separato ha annunciato uno stato di emergenza di 90 giorni, con un blocco aereo, marittimo e terrestre di 72 ore.