Vladimir Putin nel discorso televisivo alla nazione dopo la strage

Dopo più di mezza giornata dall'attentato terroristico al Crocus City Hall di Mosca che ha causato più di 140 morti e un centinaio di feriti, il presidente Vladimir Putin ha rotto il silenzio ed è apparso in televisione. In un discorso alla nazione ha condannato il terribile massacro di civili inermi, fra cui alcuni bambini, e ha puntato il dito nell'unica direzione che faceva il gioco della sua propaganda: l'Ucraina. Nonostante l'attentato sia stato rivendicato dagli estremisti islamici dell'Isis/Daesh, precisamente dalla sua branca centro-asiatica (Pakistan, Afghanistan, Tagikistan), e gli ultimi vent'anni di storia russa siano costellati di attentati terroristici di questo tipo di matrice cecena e fondamentalista, i servizi segreti della Federazione Russa avevano, fin da subito, individuato in Kiev il "mandante". Come se il jihadismo islamico fosse agevolmente manovrabile. Gli undici arrestati, fra i quali ci sarebbero i quattro esecutori materiali della strage, sarebbero stati bloccati mentre cercavano di uscire dai confini russi in direzione della frontiera con l'Ucraina.

Su Telegram, l'agenzia Amaq dell'Isis/Daesh ha nuovamente rivendicato l'attentato a Mosca e ha pubblicato le foto dei quattro suoi "combattenti" responsabili della strage. L'attacco si inserisce nel contesto di una «guerra furiosa tra lo Stato Islamico e i Paesi che combattono l'islam», scrive l'Amaq.



La condanna: attentato barbaro e nazista

Condannando il «barbaro» attentato, Putin ha detto che «tutti e quattro gli autori diretti dell'attacco terroristico, tutti coloro che hanno sparato e ucciso persone, sono stati arrestati. Cercavano di nascondersi e si dirigevano verso l'Ucraina, dove, secondo le prime indagini, era stato predisposto un varco dal lato ucraino per attraversare i confine» ha detto in televisione. «Tutti gli autori, gli organizzatori e coloro che hanno commissionato questo crimine riceveranno una meritata e inevitabile punizione, chiunque essi siano e indipendentemente dal fatto che siano stati inviati. Affrontano un destino poco invidiabile: la punizione e l'oblio». «I criminali si sono mossi a sangue freddo per uccidere, sparare ai russi a bruciapelo, come facevano una volta i nazisti» ha detto. Per poi assicurare che «la Russia è sempre diventata ancora più forte nei momenti più difficili, e così sarà anche questa volta».

La chiamata all'unità: la Russia sarà più forte

«Sappiamo qual è la minaccia del terrorismo - ha scandito Putin -. Attendiamo con impazienza la cooperazione con tutti gli Stati che condividono sinceramente il nostro dolore e sono pronti a unire le forze nella lotta contro il nemico comune, il terrorismo internazionale. In tutte le sue manifestazioni».

Rivolgendosi al popolo russo, il capo del Cremlino ha chiamato alla solidarietà nazionale e ha proclamato per domani una giornata di lutto. «Il nostro dovere comune è essere uniti, tutti i cittadini del Paese hanno il dovere di essere uniti». E «sarà così» perché «niente e nessuno potrà spezzare l'unità, la forza e il coraggio» dei russi. «Nessuno potrà spargere semi velenosi di discordia e panico», ha aggiunto.

Il presidente ha inoltre annunciato «ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio a Mosca e nella regione» omonima: «Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo».

Il ministero degli Esteri: da Kiev terrorismo sistematico antirusso

«Negli ultimi anni il regime di Kiev ha condotto attività terroristiche attive e sistematiche contro i russi» ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Tra queste attività ci sono «bombardamenti sistematici di aree residenziali, inclusi asili, scuole e istituti medici; attacchi a importanti infrastrutture civili, compresi i trasporti e gli impianti energetici; attentati contro personaggi pubblici, giornalisti», ha osservato Zakharova, aggiungendo che la Russia «sostiene tutti gli sforzi diretti a contrastare il terrorismo internazionale».

