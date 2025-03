Si contano i morti dei bombardamenti di questa notte a Gaza - Reuters

Si fa di ora in ora più drammatico il bilancio dei nuovi raid israeliani su Gaza, ripresi nella notte su ordine di Benjamin Netanyahu, che ha ordinato "la ripresa della guerra" contro Hamas. Secondo il direttore del ministero della Sanità della Striscia, Mohammed Zaqout, i morti sono saliti "ad almeno 350, per la maggior parte donne e bambini palestinesi, mentre i feriti sono centinaia".



Il premier ha dato ordine di attaccare Gaza dopo "il rifiuto ripetuto di Hamas di rilasciare i nostri ostaggi e dopo il rifiuto di tutte le proposte che ha ricevuto dall'inviato del presidente americano Steve Witkoff e dai mediatori". In una nota diffusa dall'ufficio del premier, si afferma che "Israele, da ora in poi, agirà contro Hamas con crescente forza militare". La Casa Bianca dal canto suo ha confermato che Israele ha consultato l'amministrazione americana prima di lanciare la nuova ondata di raid.

Hamas dal canto suo ha detto che riprendendogli attacchi Netanyahu "ha condannato a morte gli ostaggi" che si trovano ancora a Gaza. "Netanyahu e il suo governo estremista hanno deciso di sabotare l'accordo di cessate il fuoco - accusa il movimento in una nota - La decisione di Netanyahu di riprendere la guerra è la decisione di sacrificare i prigionieri dell'occupazione e di imporre loro la condanna a morte''. Hamas denuncia poi che il premier israeliano continua a usare la guerra a Gaza come "una scialuppa di salvataggio" per distrarre dalla crisi politica interna.



Tra le vittime si segnala il ministro dell'Interno di Hamas, il generale Mahmud Abu Watfa, che dirigeva la polizia e i servizi di sicurezza interna nella Striscia. Secondo i media a Gaza, tra le altre vittime degli attacchi ci sono Issam Da'alis, membro dell'ufficio politico di Hamas a Gaza e capo del comitato di monitoraggio delle attività governative, una posizione più o meno simile a quella di primo ministro. Tuttavia della morte di Da'alis si parla dal luglio scorso, anche se non c'e' mai stata una conferma ufficiale da parte delle IDF o di Hamas.

Abu Ubaida Al-Jamassi, anche lui membro dell'ufficio politico di Hamas a Gaza e, secondo alcune fonti, capo del comitato di emergenza di Hamas che ha gestito Gaza durante la guerra, sarebbe un'altra delle vittime dei raid notturni, insieme con Bahjat Abu Sultan, funzionario di alto rango del ministero dell'Interno, responsabile delle forze di sicurezza al di fuori della sua ala militare. Inoltre sarebbe stato ucciso anche Ahmad Al-Khatta, direttore generale del ministero della Giustizia di Hamas.