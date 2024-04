COMMENTA E CONDIVIDI













«Il diritto all'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue»: è quanto chiede l'Eurocamera con una risoluzione approvata con 336 voti favorevoli, 163 contrari e 39 astensioni. Nel testo, gli eurodeputati chiedono che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue sia modificato, affermando che «ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e a tutti i servizi sanitari correlati senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale».

Per la maggior parte degli eurodeputati esiste dunque un “diritto all'aborto” da sponsorizzare. Nelle stesse ore in cui si votava a Bruxelles, su iniziativa di Pro Vita & Famiglia onlus circolava intorno alla sede del Parlamento europeo un grande camion-vela con la scritta "To Kill a Baby is Not a Fundamental Right". Una delegazione di Pro Vita & Famiglia ha seguito da vicino la votazione sulle proposte di risoluzione presentate dai diversi gruppi politici.

