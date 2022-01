Manifestazione contro la persecuzione dei cristiani nel 2018 a Quetta, in Pakistan - Archivio Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Si chiama Mahnoor e ha 14 anni la prima vittima cristiana di sequestro, conversione forzata e matrimonio con un adulto musulmano emersa in Pakistan nel 2022. L’adolescente è scomparsa il 4 gennaio a Lahore, dopo essersi recata nell’abitazione di musulmani dove spesso andava a giocare nel tempo libero dalla scuola nello stesso edificio dove Mahnoor vive fin da piccola con il nonno, non distante dalla casa dei genitori.

«Il 4 gennaio mio suocero mi ha telefonato per chiedermi se Mahnoor fosse con noi perché al mattino era uscita per andare in casa di vicini musulmani ma non aveva fatto ritorno. Non vedendola rientrare, siamo andati dai vicini, i Ghauri, per chiedere se avessero visto nostra figlia. Poi abbiamo cominciato a preoccuparci, perché nostra figlia non si allontana mai da sola», ha raccontato la madre, Saima Bibi.

La polizia, avvertita dalla famiglia, è arrivata sul luogo e ha raccolto la testimonianza dei genitori e dei loro vicini dichiarandosi disponibile ad aprire un’indagine. «Il giorno dopo – prosegue Saima – non avendo avuto alcuna notizia abbiamo cercato aiuto per riportare a casa nostra figlia il più presto possibile. Qualcuno dei nostri conoscenti ci ha spiegato che nei casi in cui una ragazza sia rapita, rischia di essere convertita all’islam e di dovere sposare l’uomo che l’ha sequestrata».

Nei giorni successivi la famiglia ha avuto la certezza della sorte della ragazza. «Tre giorni dopo siamo tornati a casa dei Ghauri, che nel frattempo, inesplicabilmente, si erano allontanati da casa per poi farvi ritorno, e la sorella di Muhammad Ali Khan Ghauri mi ha consegnato alcuni documenti che certificavano la conversione di Mahnoor e il matrimonio», ricorda con angoscia la madre. «Ogni richiesta di riavere nostra figlia avanzata attraverso la sorella al fratello già sposato con due figli, è stata inutile. Non so quando o come quell’uomo sia riuscito a attirarla in questo rapporto. Lei è minorenne, una bambina, incosciente di quello che le potrebbe succedere. Le autorità devono aiutarci a riportarla a casa».

Un desiderio legittimo che rischia di arenarsi davanti a pregiudizi, reticenze e alla legge. Come conferma Nasir Saeed, direttore del Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement, Ong impegnata nell’assistenza legale ai cristiani perseguitati in Pakistan: «Il fenomeno in crescita. E i rapporti indicano come ogni anno siano oltre mille le giovani cristiane o indù rapite, convertite e sposate con adulti musulmani».