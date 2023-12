Rafforzata la sorveglianza da parte della polizia anche nella capitale nigeriana Abuja - Reuter

Sono almeno 160 le vittime in attacchi da parte di gruppi armati tra sabato sera e lunedì in diversi villaggi nello Stato di Plateau, nella Nigeria centrale: lo hanno annunciato le autorità locali. "Le ostilità iniziate sabato sono continuate lunedì mattina", ha riferito Monday Kassah, presidente del consiglio governativo di Bokkos, una circoscrizione elettorale situata in questa regione che è afflitta da tensioni religiose ed etniche da diversi anni tra le tribù erranti in prevalenza musulmane e quelle stanziali prettamente cristiano-animiste. "Sono stati ritrovati almeno 113 corpi", ha aggiunto, mentre il bilancio comunicato domenica sera dall'esercito era di 16 morti. E "più di 300 persone" sono rimaste ferite e trasferite negli ospedali di Bokkos, Jos e Barkin Ladi, ha detto ancora Kassah. Gruppi armati, localmente descritti come "banditi", hanno attaccato "non meno di 20 villaggi" tra sabato sera e lunedì mattina, ha aggiunto, sottolineando che "gli attacchi sono stati ben coordinati". Nonostante la polizia avesse rafforzato la sorveglianza in molte regioni settentrionali, centrali e della capitale Abuja, i gruppi armati hanno agito indiscriminatamentre.

Oltre a questi 113 morti nella circoscrizione elettorale di Bokkos, ci sono "almeno 50 persone uccise" in quattro villaggi della vicina circoscrizione elettorale di Barkin Ladi, secondo Dickson Chollom, membro dell'assemblea locale. "Non soccomberemo ai metodi di questi mercanti di morte, siamo uniti nel nostro desiderio di pace e giustizia", ha assicurato Kassah. Domenica, il governatore dello Stato di Plateau, Caleb Mutfwang, ha descritto le azioni armate come "barbare, brutali e ingiustificate". "Il governo adotterà misure proattive per frenare gli attacchi in corso contro cittadini innocenti", ha affermato Gyang Bere, portavoce del governatore.



Secondo una fonte locale, nel tardo pomeriggio di domenica si sarebbero uditi ancora colpi di pistola. Amnesty International ha scritto su X che "le autorità nigeriane hanno sempre fallito nei loro tentativi di porre fine a questi attacchi nello Stato di Plateau". Le popolazioni delle regioni nord-occidentali e centrali della Nigeria vivono nel terrore degli attacchi di gruppi jihadisti e bande criminali che saccheggiano villaggi e uccidono o rapiscono i loro abitanti.