I vigneti sono coperti di neve, centomila le abitazioni senza luce elettrica - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Forti nevicate si stanno abbattendo in queste ore sul sud della California, mentre a Los Angeles è scattata un'allerta bufere che non si verificava dal 1989. Le strade principali della zona - incluse parti dell'Interstate 5, l'autostrada che collega Messico, California e Canada - sono state chiuse per ghiaccio e neve e le autorità non hanno fatto previsioni su quando saranno di nuovo percorribili. La neve e i forti venti hanno inoltre abbattuto diverse linee elettriche, lasciando al buio oltre 100.000 abitazione in California. Virali sui social media le foto dei giardini delle case ricoperti di nevi e persino l'iconica insegna 'Hollywood' è stata circondata da fiocchi bianchi.