L'oppositore Navalny ascolta il verdetto in videoconferenza dalla colonia penale - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













A Mosca, la giustizia ha confermato in appello la pena a 9 anni di carcere in "regime severo" per il principale oppositore russo, Alexei Navalny, condannato per "frode" e "oltraggio alla corte". E il giudice ne ha subito disposto il trasferimento in un carcere di massima sicurezza. Ma il blogger, che era in collegamento video da una colonia penale, ne ha approfittato per criticare il suo acerrimo nemico, Vladimir Putin, accusandolo di aver avviato "una stupida guerra", quella in Ucraina, che è destinato "a perdere". "È una stupida guerra quella che il tuo Putin ha cominciato, una guerra costruita sulle bugie". "Un pazzo ha messo le grinfie sull'Ucraina e nessuna sa cosa voglia farne, un ladro pazzo".

Ripetutamente interrotto dal giudice, Navalny ha definito "menzogne" le accuse nei suoi confronti e le ha paragonate alle bugie che Putin ha utilizzato per dare il via all'invasione, il 24 febbraio. "Subirete tutti una sconfitta storica", ha sentenziato. Indosso l'uniforme nera da prigioniero e una giacca invernale con collo di pelliccia, Navalny tuttavia è apparso composto durante l'udienza e ha pure scherzato sui problemi con l'impianto audio: "Il tuo tempo passerà e brucerai all'inferno".

Navalny sarà adesso trasferito dal carcere di Pokrov, nella regione di Vladimir, a 250 chilometri a est di Mosca, in un carcere di massima sicurezza. La nuova sentenza sostituirà quella che è stata emessa nel febbraio 2021. I nove anni di reclusione a cui è stato condannato il 22 marzo - insieme alla multa di quasi 12.000 dollari per oltraggio alla corte - sono dunque la pena totale che Navalny dovrà scontare. E siccome è in carcere dal suo ritorno in Russia dalla Germania, dove si era ripreso dall'avvelenamento da Novichok, questo significa che rimarrà dietro le sbarre per altri otto anni.