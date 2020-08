John Hume, morto oggi a 83 anni - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI











Quando “Avvenire” lo intervistò, nel 1994, parlò dei lunghi anni di discriminazione subiti, durante i quali gli veniva impedito di lavorare, in quanto cattolico, e della difficoltà di non ribellarsi ricorrendo alla violenza a quella situazione profondamente ingiusta. John Hume, morto oggi a 83 anni, è stato il volto pacifico e moderato del cattolicesimo nordirlandese, colui che è riuscito a raccogliere attorno al tavolo delle trattative lo “Sinn Fein”, il partito che dava voce ai terroristi dell’Ira, e anche i partiti protestanti.

A lui si deve l’accordo del Venerdi santo, che portò la prima vera pace in quel fazzoletto di terra nel nord della Repubblica d’Irlanda, oggetto di una sanguinosa guerra civile. Per essere riuscito a porre la parola fine a trent’anni di violenza ha vinto il premio Nobel nel 1998, insieme con il dirigente protestante del Partito unionista dell'Ulster David Trimble che aveva collaborato con lui al progetto di pace.

Ex insegnante e attivista per i diritti umani, Hume era stato per diversi anni, fino al 2001, il leader del Partito socialdemocratico e laburista (Sdlp), di cui era stato tra i fondatori nel 1970. Il Premio Nobel è morto in una casa di riposo, nella sua nativa Londonderry, nelle prime ore di oggi, come ha fatto sapere la famiglia con un comunicato.

“La morte di John Hume rappresenta la perdita della figura politica più significativa del ventesimo secolo”, ha dichiarato l’attuale leader dello Sdlp Colum Eastwood, “Si tratta di un momento storico per queste isole ma, soprattutto, di un momento di profondissima tristezza”.

Hume, nazionalista moderato e promotore dei diritti umani, avviò quelle prime trattative con Gerry Adams, all’epoca il leader dello “Sinn Fein”, il braccio politico dell’”Ira”, che avrebbero portato all’”Anglo-Irish agreement”, l’accordo tra il governo britannico e quello irlandese che aprì, poi, la via al processo di pace e all’abbandono delle armi da parte di terroristi dell’Ira.

“Tutti noi dovremmo inchinarci, in segno di rispetto e gratitudine, davanti a John Hume”, ha dichiarato il ministro degli esteri irlandese Simon Coveney. “Che uomo straordinario, portatore di pace, politico, leader, attivista dei diritti umani, ispirazione per tutti noi".