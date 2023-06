Ma a quanto pare gli Usa sapeva fin dall’inizio dell’esplosione, come rivelano fondi militari anonime al Wall Street Journal. Alcuni dirigenti americani hanno riferito al giornale che un sistema di monitoraggio acustico segreto della Marina Usa, progettato per individuare i sottomarini nemici, aveva sentito «un'anomalia coerente con un'implosione o un'esplosione vicino a dove stava operando il sommergibile Titan, quando le comunicazioni sono state interrotte». Il funzionario ha tenuto a specificare che «anche se non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa con il comandante preposto all'incidente per assistere la missione di ricerca e il salvataggio in corso». La Marina ha chiesto che il sistema specifico utilizzato non fosse nominato per ragioni di sicurezza nazionale. Insomma, una situazione scomoda per le autorità Usa che non potevano fare finta di niente dopo aver sentito l’esplosione, ma che allo stesso tempo avevano registrato il tutto con uno strumento top secret.