L'imponente sforzo di ricerca e salvataggio del sommergibile Titan, diretto al relitto del Titanic più di 4 giorni fa, è entrato nella sua fase più critica. Per il ritrovamento del mezzo, e dei 5 membri dell'equipaggio, resta una sola notte a disposizione prima che le scorte di ossigeno, secondo le stime, si esauriscano.

Sebbene i funzionari della Guardia Costiera americana abbiano ribadito di essere "fiduciosi", sottolineando il continuo coinvolgimento di risorse ed esperti all'operazione, la sfida di localizzare e recuperare il sommergibile appare sempre più ardua e difficile.









Nonostante molte speranze siano riposte ancora nei sonar capaci di captare indizi sonori a grandi profondità. "A volte ci si trova nella posizione di dover prendere una decisione difficile. Non siamo ancora a quel punto", ha dichiarato il capitano Jamie Frederick, aggiungendo che la missione di ricerca e salvataggio rimane attiva "al 100%".









Le operazioni di salvataggio - che comprendono il dispiegamento di aerei militari statunitensi e canadesi, navi della Guardia Costiera e robot teleguidati - si stanno concentrando nell'Atlantico settentrionale, in prossimità di quelle zone in cui di molteplici "rumori sottomarini" sono stati rilevati tra martedì e mercoledì.









Rumori che fanno sperare come i passeggeri della piccola imbarcazione turistica possano essere ancora vivi, anche se gli esperti non sono stati in grado di confermarne la provenienza. "Non sappiamo cosa siano, a essere sinceri", ha detto Frederick, "ma dobbiamo rimanere ottimisti e fiduciosi".