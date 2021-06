Isaac Herzog è stato eletto presidente di Israele - Ansa

Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele. Lo ha eletto oggi in prima votazione la Knesset con 87 voti. L'altra candidata Miriam Peretz ha avuto 26 voti. "Sarò il presidente di tutti. Darò ascolto a qualsiasi posizione e a qualsiasi persona" sono state le prime parole del nuovo presidente. Herzog ha sottolineato l'importanza di costruire "ponti e accordi tra di noi", ovvero all'interno della società israeliana, e "con i nostri fratelli e sorelle della diaspora". "Accetto su di me la pesante responsabilità che mi avete affidato - ha detto -. Accetto il privilegio di servire l'intero popolo israeliano".

L'attuale presidente Reuven Rivlin, che resterà in carica fino al 9 luglio, ha detto di essere "orgoglioso di passare il testimone" a Isaac Herzog, che sarà l'11° presidente di Israele.



Isaac Herzog, 61 anni, è nato a Tel Aviv. Ha assunto la guida del partito laburista nel 2013, riportando la questione della pace con i palestinesi al centro del suo programma. È un esponente dell'elite israeliana. Suo padre Chaim Herzog è stato il sesto presidente d'Israele e suo nonno Yitzhak HaLevi Herzog il rabbino capo d'Irlanda e poi del mandato britannico in Palestina, suo zio Abba Eban è stato il ministro degli Esteri di Golda Meir. È nipote del primo rabbino capo ashkenazita di Israele, Isaac Herzog, da cui prende il nome. Suo fratello Michael è un generale di brigata dell'Idf in pensione. Sua zia Suzy era la moglie dell'ex ministro degli Esteri Abba Eban.

Isaac Herzog è stato più volte ministro - del Welfare, la Diaspora, l'Edilizia pubblica e il Turismo - ma non ha mai guidato dicasteri di primo piano. Avvocato benestante, a capo di uno dei migliori studi di Israele fondato da suo padre, è un ex ufficiale dell'intelligence. Uomo pacato, ha accusato il premier Benjamin Netanyahu di aver trascinato il Paese "in uno stato d'isteria" isolandolo internazionalmente. Nel 2015 si è presentato al voto alla guida dell'Unione Sionista, un'alleanza con Tzipi Livni.