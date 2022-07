COMMENTA E CONDIVIDI













Quella di sabato 23 luglio è stata la prima esecuzione pubblica in Iran dopo due anni. Un uomo, un operaio condannato per aver ucciso un poliziotto, è stato impiccato pubblicamente. Iman Sabzikar, secondo quanto riferisce la Ong Iran Human Rights era stato condannato nel febbraio 2022 per l'omicidio commesso nella città meridionale iraniana di Shiraz, è stato impiccato di prima mattina.



La sua condanna era stata confermata dalla Corte Suprema all'inizio di luglio.





«La ripresa di questa brutale punizione in pubblico ha lo scopo di spaventare e intimidire le persone dal protestare. Possiamo aumentare il costo politico di queste pratiche medievali se la gente protesta di più contro la pena di morte, in particolare le esecuzioni pubbliche, se la comunità internazionale prende una posizione forte », ha dichiarato Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell'IHR. Le esecuzioni in Iran avvengono solitamente all'interno delle carceri. Le esecuzioni pubbliche sono utilizzate, secondo quanto riportato da IHR, come deterrente, soprattutto quando si tratta dell'omicidio di un membro delle forze di sicurezza.





Va ricordato che l'ultima esecuzione pubblica in Iran risaliva all'11 giugno 2020. Nel 2021, con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia, vi è stato un enorme aumento delle esecuzioni e delle condanne a morte non solo in Iran, ma in tutti gli Stati dove i tribunali spesso emettono questo tipo di sentenze, ad esempio l'Arabia Saudita.