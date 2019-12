La copertina dl Time con Greta Thunberg "Persona dell'Anno" (Ansa)

Il Time ha incoronato Greta Thunberg come persona dell'anno 2019. L'attivista svedese, 16 anni, è diventata famosa in tutto il mondo per la sua campagna di lotta ai cambiamenti climatici (qui una sua recente intervista ad Avvenire). Greta a 16 anni è la persona più giovane ad avere conquistato il titolo. Tra i candidati di quest'anno figuravano anche il presidente americano, Donald Trump, la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, oltre alla "talpa" che ha fatto partire la procedure di impeachment per Trump a seguito della rivelazione della telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.



Greta Thunberg a Stoccolma in un'immagine dello scorso anno: il cartello recita "Sciopero scolastico per il clima" (Ansa)

Proprio stamane la giovane attivista svedese è intervenuta ad un evento alla Cop25, la Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici a Madrid, sottolineando che per i leader dei Paesi più ricchi "non c'è panico, non c'è un senso di emergenza" nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi "non c'è urgenza" nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale.



"Non abbiamo più tempo per ignorare la scienza", ha ribadito la sedicenne svedese rilevando che il "problema è globale, coinvolge tutti, ricchi e poveri oggi" e bisogna "evitare che le future generazioni debbano respirare solo Co2". Poi ha rivolto l'ennesimo appello ad una "azione urgente perché ci sono le chance per fermare lo scioglimento dei ghiacci, la deforestazione e gli eventi meteo estremi provocati dal riscaldamento globale".