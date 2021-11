Ansa

La Francia ha lanciato operazione "salviamo le feste". Il ministro della Salute francese Olivier Veran presenterà in conferenza stampa la campagna del governo per contrastare la nuova ondata di Covid-19. Lo ha affermto il portavoce del Governo Gabriel Attal, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Monde, precisando che "la sfida è proteggere i francesi", "consolidando i nostri risultati e rafforzando la nostra organizzazione in modo da salvare le feste di fine anno e superare l'inverno nel miglior modo possibile".

L'obiettivo dell'azione di governo, proprio come l'anno scorso di questi tempi anche se le condizioni sono molto diverse soprattutto negli ospedali, è "salvare le feste di fine anno", ha precisato Attal. "Dobbiamo proteggere i francesi di fronte all'ondata - ha spiegato il portavoce del governo francese - consolidando quanto acquisito e rafforzando la nostra organizzazione in modo da salvare le feste di fine anno e attraversare nel modo migliore l'inverno".

Nel Consiglio dei ministri "sono stati adottati orientamenti chiari" attorno a tre principi, ha precisato Attal: il "rafforzamento" del distanziamento sociale, "dell'uso delle mascherine all'interno e all'esterno, il ricambio d'aria e tutte quelle misure che consentono di proteggerci dai contagi"; il "rafforzamento" del 'pass sanitaire', il green pass francese, "imponendo più limitazioni per i non vaccinati che per i vaccinati", d'accordo "con le imprese e i luoghi aperti al pubblico". Senza green pass, ha ribadito Attal, "vista la dinamica attuale dei contagi, sarebbe stato improbabile poter continuare ad andare al cinema, a teatro, al ristorante".

Resteranno esenti per ora da nuove misure i comizi politici in questi cinque mesi di campagna elettorale: "C'è una decisione del Consiglio costituzionale secondo la quale non si può condizionare l'accesso a un comizio al green pass".

L'obiettivo che si è dato il governo di Parigi è sempre quello di "non tornare a limiti di accesso e ancora meno a chiusure, coprifuoco o chiusure nel nostro paese"; infine, "l'accelerazione della campagna di richiami vaccinali": Attal ha annunciato che il governo "lavora con le autorità locali per far girare a massimo regime centri per la vaccinazione e garantire che su tutto il territorio i francesi abbiano accesso al vaccino e ai richiami". Il portavoce del governo francese ha spiegato anche che "attualmente la situazione è ancora relativamente contenuta per quanto riguarda gli ospedali" e che "si può ancora evitare il travolgimento".



Nel contempo va ricordato che il numero di classi nelle scuole che sono state chiuse a causa dell'epidemia di Covid-19 è risalito ulteriormente in Francia nell'ultima settimana e ha toccato il record dall'inizio dell'anno scolastico a settembre. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, il numero di classi chiuse è passato a 6mila contro le circa 4mila conteggiate venerdì scorso. Si tratta, "in particolare, di classi di scuola elementare in cui usiamo i test salivari", ha precisato il ministro,aggiungendo: "Nel momento in cui vi parlo sono 6mila le classi chiuse e ricordo che lo scorso anno, al picco dell'epidemia,quando riuscivamo comunque a mantenere le scuole aperte, eravamo a 12.000 classi chiuse".

Per la Francia, si tratta di un nuovo record negativo. Venerdì scorso, le classi chiuse erano state 4.048, lo 0,8% del totale del Paese. Il precedente record era del 16 settembre, quando furono 3.300 le classi lasciate a casa.