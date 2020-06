Reuters

Nel mondo sono stati superati i sette milioni di contagi di Covid-19 da nuovo coronavirus, mentre il numero delle vittime supera i 402mila. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 7.009.065 il totale delle persone contagiate dal Covid-19 e a 402.730 quello dei morti. Il Paese che registra i numeri della pandemia più alti in termini assoluti restano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni (1.940.468) di casi e 110.503 morti, seguiti dal Brasile (691.758 contagi e 36.455 decessi) e dal Regno Unito (287.621 e 40.625).

America latina

Continua a preoccupare la situazione in Brasile, dove il presidente Jair Bolsonaro ha confermato l'intenzione di non diffondere i dati sui morti dicendo che sono manipolati. A Sao Paulo una manifestazione contro il governo è stata dispersa dalla polizia militare, che ha fatto uso di gas lacrimogeni, secondo quanto riporta il quotidiano O Globo. "Sono vandali, non manifestanti. Respingiamo queste attività", ha detto il portavoce della polizia militare, il tenente colonnello Emerson Massera.

Manifestanti contestano il presidente Bolsonaro a Brasilia - Reuters

In tutta l'America latina i contagi della pandemia hanno subito un marcato aumento, portando il totale a 1.320.823 casi. In aumento anche il numero dei morti, arrivato a 65.585. Dopo il Brasile, il secondo Paese più colpito è il Perù dove si segnala una forte crescita dei casi di contagio a 196.515, mentre i morti sono 5.465. Segue il Cile, che pure ha avuto un forte incremento di contagiati a 134.150 (+6.400 nell'ultimo giorno) e anche di vittime giunte a 2.190 (+650).

Fra i Paesi latinoamericani con più di 5.000 contagi ci sono Messico (117.103; 13.699 vittime), Ecuador (43.120 e 3.621), Colombia (38.149 e 1.265), Repubblica Dominicana (19.195 e 536), Argentina (22.020 e 656), Panama (16.004 e 386), Bolivia (13.358 e 454), Guatemala (6.792 e 230) e Honduras (6.155 e 250).

India

Sono 85.975 i casi di Covid-19 accertati nello stato indiano di Maharashtra, più contagi che in tutta la Cina (83.040), primo Paese al mondo a fare i conti con il coronavirus. I dati comunicati dalle autorità sanitarie parlano di 3.060 decessi solo in questo stato dell'India occidentale. Mumbai, capitale di Maharashtra con una popolazione di 18,4 milioni di persone, è la città indiana più colpita dalla pandemia, con 48.744 contagi accertati e 1.638 decessi.

In 24 ore in tutta l'India sono stati segnalati 9.983 nuovi casi e 206 decessi, portando così a 256.611 il totale dei contagi e a 7.135 il numero delle vittime. Sono in totale 124.094 le persone dichiarate guarite, di cui 39.314 nel Maharashtra).

Pakistan

Sono più di 100.000 i casi di coronavirus in Pakistan, dove le autorità hanno iniziato ad allentare le restrizioni. Secondo i dati riportati stamani dal giornale Dawn, i casi confermati sono 103.671, con 34.355 persone guarite e 2.067 decessi. In 24 ore, sottolinea l'agenzia Dpa, sono stati accertati almeno 4.728 nuovi casi e 65 morti. Sono più di 5.000 le persone ricoverate in ospedale. Il Punjab e il Sindh, rispettivamente con 38.903 e 38.108 casi, sono le regioni in cui si registrano più contagi.

Il Pakistan, con una popolazione di 212 milioni di persone, è tra i 15 Paesi più colpiti al mondo. Il primo caso è stato registrato il 26 febbraio e secondo le autorità il picco è ancora lontano. Per 884 aree del Paese è stato deciso quello chele autorità definiscono "smart lockdown".

Non mancano le accuse per il governo da parte di esperti e leader dell'opposizione, ma il premier Imran Khan ha escluso un altro lockdown totale. "Il coronavirus è stato deliberatamente diffuso in Pakistan", ha accusato sabato Bilawal Bhutto Zardari, leader del Ppp al potere nella provincia del Sindh.

Russia

In Russia si sono finora registrati 476.658 casi accertati di Covid-19 e 5.971 morti: lo riporta il centro nazionale anticoronavirus,secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.985 nuovi contagi e 112 decessi. I guariti, sempre stando ai dati ufficiali, sono 3.957 nel corso dell'ultima giornata e 230.688 in totale.

