Xavier Lopez e Makenna Elrod, di 10 anni, insieme a Uziyah Garcia di otto anni, e ad Amerie Jo Garza sono le prime quattro vittime confermate dalle famiglie dopo la strage avvenuta nella scuola elementare Robb, a Uvalde.

Con 21 morti è la seconda sparatoria più sanguinosa nella storia d'America in una scuola. Solo il massacro di Sandy Hook nel 2012 ha presentato un conto più salato con 26 morti. Nella strage di Parkland nel 2018 in Florida avevano perso la vita 17 persone.

Nella notte della sparatoria a Uvalde, in Texas, la scuola elementare Robb, teatro della terribile sparatoria, ha pubblicato sulla sue pagine Facebook e Twitter diversi avvisi, in primis segnalando il pericolo della sparatoria in corso, poi la cancellazione dell'attività scolastica e infine la richiesta alle famiglie sconvolte di radunarsi nel centro civico locale andare a ritirare i propri figli e nipoti e avere informazioni certe sui bambini uccisi dal 18enne armato nel corso dalla sparatoria.





Sebbene i nomi delle vittime non siano stati confermati dalle autorità, almeno finora, alcuni dei familiari hanno condiviso informazioni sulla morte dei loro cari sui social network e, al tempo stesso, altre informazioni sull'identità delle 21 vittime sono state raccolte dal reporter del Wall Street Journal che era presente al Centro civico locale di Uvalde assieme alle famiglie convocate dalla scuola stessa.

Quello che si sa è che una delle due maestre uccise si chiamava Eva Mireles, 44 anni, madre e moglie amorevole. Insegnava nella classe quarta elementare. "Ci mancherà sicuramente molto", ha raccontato uno dei suoi familiari, la 34enne Amber Ybarra, di San Antonio. Mentre l'altra si chiamava Irma Garcia, anche lei insegnante dei ragazzini di quarta elementare, faceva questo mestiere da 17 anni.

Tra i bambini uccisi, invece, le informazioni sono ancora frammentate: Lisa Garza, 54 anni, di Arlington, Texas, ha pianto la morte di suo cugino, Xavier Javier Lopez, 10 anni, molto appassionato di nuoto. Sempre stando a quanto riportato dal Wsj, Manny Renfro, nonno di Uziyah Garcia di 8 anni, ha riferito di essere stato informato che martedì suo nipote è stato ucciso.

Adolfo Cruz, di 69 anni, è rimasto fuori dalla scuola martedì tutta la notte, in attesa di notizie sulla sua pronipote di 10 anni, Eliajha Cruz Torres, che potrebbe essere tra le vittime.



Federico Torres ha aspettato notizie sul figlio Rogelio Torres, di 10 anni, spiegando a KHOU-TV che era al lavoro quando ha saputo della sparatoria ed è subito corso a scuola. Mentre il padre della bambina di 10 anni Annabelle Guadalupe Rodriguez ha fatto sapere che sua figlia risulta scomparsa in seguito alla sparatoria di massa alla Robb Elementary School di Uvalde, frequentata dalla stessa ragazzina. Anche qui, mancano le conferme delle autorità.

Infine, sui social si è sfogato anche Angel Garza: "Il mio piccolo amore ora vola alto con gli angeli", ha scritto il padre di Amerie Jo su Facebook. "Per favore, non date mai nulla per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo".

Dall'ospedale universitario di San Antonio arrivano notizie anche sulle condizioni delle persone ancora ricoverate:

Update on the shooting at Robb Elementary in Uvalde: at University Hospital we have received four patients:

66-year-old woman, critical condition

10-year-old girl, critical condition

10-year-old girl, good condition

9-year-old girl, fair condition — University Health (@UnivHealthSA) May 25, 2022

