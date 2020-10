Luis Arce (a sinistra) festeggia gli exit poll che lo danno nuovo presidente della Bolivia. Accanto a lui (a destra) il candidato vicepresidente David Choquehuanca - Ansa

Luis Arce, delfino dell'ex presidente Evo Morales e candidato del Mas (Movimiento al Socialismo) ha vinto le elezioni presidenziali in Bolivia con il 52,4%: secondo gli exit poll diffusi dai canali televisivi Unitel e Bolivision, il suo principale avversario, il centrista Carlos Mesa, si è fermato al 31,5%.

Dopo la diffusione dei dati, Arce, è comparso sui media locali e si è espresso con i toni del vincitore, dopo che era stato conteggiato appena il 5% dei voti.

La presidente boliviana ad interim Jeanine Añez, ha riconosciuto la vittoria di Arce, chiedendogli via Twitter di "governare pensando alla Bolivia e alla democrazia". "Ancora non disponiamo dello scrutinio ufficiale - ha indicato - però in base ai dati di cui disponiamo il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca hanno vinto le elezioni".

Sempre via Twitter, Arce ha dichiarato che la Bolivia ha "recuperato la democrazia". "Sono molto grato per il sostegno e la fiducia del popolo boliviano", ha scritto. "Abbiamo recuperato la democrazia e riacquisteremo stabilità e pace sociale. Uniti, con dignità e sovranità".

Arce è stato ministro dell'Economia con il presidente Morales ed è considerato suo erede. Morales è rimasto al potere dal 2005 al 2019 ma da quasi un anno è in esilio in Argentina dopo essere stato costretto a lasciare la guida della Bolivia da un intervento dell'esercito, in seguito all'accusa di brogli elettorali. Da Buenos Aires ha scritto su Twitter che "si è imposta la volontà popolare" e che "il Mas avrà la maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento". L'ex presidente ha aggiunto: "Restituiremo al popolo dignità e libertà".

L'organo elettorale, il governo ad interim della Bolivia e le missioni internazionali di osservatori hanno chiesto di attendere con calma il risultato ufficiale, che potrebbe arrivare tra diversi giorni.