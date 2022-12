Gli enti non profit, anche coinvolgendo i ragazzi, svolgono servizi essenziali

COMMENTA E CONDIVIDI













Tra qualche anno, quando si effettuerà un bilancio dell’attività svolta, l’aver lavorato bene dipenderà principalmente da due elementi: l’effettiva riduzione delle disuguaglianze, e la risposta sarà nei numeri, e la custodia dei valori». Andrea Lecce da aprile scorso è il nuovo responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, che fa parte della Banca dei Territori, struttura diventata sempre più strategica e centrale per la banca negli ultimi anni. Il manager “eredita” «una realtà bellissima» che è cresciuta nel tempo, fondata nel 2007 con Banca Prossima da Marco Morganti e poi incorporata, poco più di tre anni fa, nella “casa madre” Intesa Sanpaolo. Il tour dei mesi scorsi con cui ha visitato tante realtà del Non profit sparse per l’Italia, esperienza che ha segnato l’avvio della sua attività alla guida della Direzione Impact, è servito a Lecce per impostare la linea da seguire nei prossimi anni e i traguardi da raggiungere: «Oggi come ha sottolineato in più occasioni il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, l’ascensore sociale si è guastato e in pochi sembrano interessati ad aggiustarlo, per cui il nostro obiettivo fondamentale era e resta la diminuzione delle diseguaglianze – spiega Lecce –. Come Direzione Impact serve una continuità forte con il passato sui percorsi e sugli strumenti efficaci che sono stati già avviati, accompagnata però da una discontinuità dovuta alle nuove sfide, dalla pandemia alla guerra, che richiedono un approccio sempre più innovativo per valorizzare ulteriormente il Terzo Settore e l’economia dedita al bene condiviso».





Del resto, la sfida è quella di mostrare quanta ricchezza ci sia in un mondo che non è più “di nicchia”, bensì un asset centrale per l’economia e il welfare del Paese. «Troppo spesso, sbagliando, si è abituati a identificare il Non profit come un mondo di minor valore, mentre è un settore con capacità e competenze elevatissime – racconta Lecce –. Si tratta di enti che dobbiamo tenere in grande considerazione perché svolgono un ruolo decisivo per il benessere dei territori. Dai centri per gli anziani alla cura del verde, dalle guide turistiche all’accoglienza dei migranti, il Terzo settore è parte integrante delle nostre vite. Nei mesi scorsi ho avuto modo di visitare delle vere e proprie eccellenze da Nord a Sud anche in ambito formativo: dal progetto “Cime di rapa” in Puglia che prepara ai mestieri della cucina i giovani provenienti da ogni parte del mondo, fino alla Fondazione San Nicolò di Padova, che svolge attività d’istruzione e integrazione dedicando particolare attenzione alle persone in stato di svantaggio personale o sociale».