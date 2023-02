COMMENTA E CONDIVIDI













Quale ruolo le imprese, intese come soggetti economici la cui attività è organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi in grado di generare profitti, sono chiamate a svolgere oggi, in cui è sempre più chiara la necessità di coniugare positivamente la competitività economica e la promozione del Bene Comune? Cosa hanno da dire a manager d’azienda, imprenditori, policy mankers la Dottrina sociale della Chiesa, l’economia civile e l’economia di Francesco? Rendere le imprese nuovamente consapevoli del proprio ruolo centrale nella promozione e custodia del Bene Comune è lo scopo del corso di formazione Impresa e Bene Comune, promosso dal Centro Angelo Ferro di Genova in collaborazione con il Movimento Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), associazione che richiama i suoi membri alla conoscenza, alla diffusione e alla pratica con la testimonianza nel mondo economico dei principi del Magistero sociale della Chiesa.

L’iniziativa, che punta a formare la “Ucid Academy”, una scuola di formazione permanente in seno all’associazione degli imprenditori e dei dirigenti cattolici, si articola in un corso base di quattro incontri da remoto a cadenza mensile e un grande evento finale in presenza. Nel primo incontro (Il bene comune e l’attività d’impresa nella Dottrina Sociale della Chiesa), che si terrà lunedì 13 febbraio, verranno approfonditi i principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC), il concetto di “bene comune” e il ruolo degli imprenditori nel loro “fare impresa”. L’incontro ha l’obiettivo specifico di fornire le nozioni di base per affrontare il tema delle strategie di impresa per il bene comune, una formula cara ad Angelo Ferro, imprenditore ed professore di economia di origini padovane, che dell’Ucid è stato il Presidente nazionale e che si prodigò intensamente per la diffusione dei principi sociali cristiani nell’economia d’impresa. Docenti: Mons. Gianni Fusco, Docente di Teologia Dogmatica presso l’Università di Roma Lumsa, Assistente spirituale Movimento Giovani Ucid Nazionale e Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.

Nel secondo incontro (Economia civile ed Economia di Francesco), che si terrà il 14 marzo, verranno approfonditi i principi fondamentali dell’Economia civile e dell’Economia di Francesco, al centro del movimento dei giovani convocati ad Assisi da Papa Francesco, le differenze dei modelli che ne derivano rispetto a quelli “classici”, esempi in atto di applicazione dei principi di Economia civile ed Economia di Francesco. L’incontro ha l’obiettivo specifico di far comprendere come “la teoria” influenzi “la prassi” e l’urgenza di un cambiamento rispetto ai modelli economici dominanti. Docenti: Leonardo Becchetti, Professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata e Giovanni Ferri, Professore Ordinario Economia e gestione aziendale - Management and Finance - Relazioni internazionali presso l’Università di Roma Lumsa.

Nel terzo incontro di aprile (Strategie d’impresa per il Bene Comune: principi e modelli di gestione), verranno approfonditi i principi che guidano le strategie delle imprese per il bene comune e i modelli di gestione che ne facilitano l’attuazione, utilizzando specifiche metriche. L’incontro ha l’obiettivo specifico di far conoscere modelli che orientino l’azione delle imprese per il bene comune e di fornire strumenti per la loro applicazione. Docenti: Giorgio Donna, già Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino e al Politecnico di Torino e Luca Raffaele, Direttore Generale di NeXt - Nuova Economia per Tutti.

Nel quarto incontro (Strategie d'impresa per il Bene Comune: testimonianze e casi) il 17 maggio, verranno illustrati, attraverso testimonianze, casi di imprese la cui strategia è orientata al bene comune e i modelli gestionali da loro utilizzati in azienda. L’incontro ha l'obiettivo specifico di fare conoscere casi di successo derivanti dall’adozione di strategie d'impresa per il bene comune e fornire spunti applicativi per altre imprese. Docenti: Giorgio Donna, già Professore Ordinario di Economia Aziendale all'Università di Torino e al Politecnico di Torino, Piergiorgio Marino, Presidente Onorario Centro Ferro, Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia e Marco Piccolo, Amministratore Delegato di Cosmetica Reynaldi.

L’evento di chiusura (Comunicare l’orientamento al bene comune per le imprese), in cui vi sarà anche la consegna degli attestati ai corsisti, si svolgerà a Bologna sabato 27 maggio presso l’Auditorium del MUG (Magazzini Generativi). Nell’incontro verrà evidenziato, attraverso gli interventi di esperti, come sostenere l’orientamento delle imprese al bene comune e promuovere una comunicazione efficace in materia, anche attraverso la diffusione sistematica di best practices. Sono stati invitati il Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, Gian Luca Galletti, Presidente Nazionale Ucid e Consigliere nazionale dell’Ordine dei commercialisti con delega alla Sostenibilità, Corrado Passera, Ceo di Illimity Bank Spa, Andrea Moschetti, Presidente di Faac Spa, Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire e Maria Paola Chiesi, SV&S Director Chiesi Group.



Per informazioni: movimento.giovani@ucid.it



*presidente Nazionale Movimento Giovani Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e Direttore Generale Centro Angelo Ferro di Genova