L'ad Lucia Morselli oggi attesa in commissione Industria al Senato

Gli imprenditori dell'indotto ex Ilva aderenti ad Aigi hanno occupato il ponte girevole di Taranto nell'ambito della protesta avviata da giorni per invocare la tutela di crediti per 140 milioni di euro vantati dalle aziende nei confronti di Acciaierie d'Italia. Il traffico nel centro cittadino è rimasto paralizzato per ore, poi la protesta si è spostata sotto la sede del Comune. “Adesso basta, no al 2015 bis": è lo striscione più significativo della protesta ad oltranza delle aziende dell’indotto di Acciaierie d’Italia. A Taranto ieri diversi imprenditori aderenti ad Aigi (l’associazione che riunisce circa l’80% delle aziende dell’indotto) si sono incatenati davanti alla Prefettura e sono rimasti in presidio durante tutta notte. Invocano tutele per i crediti vantati nei confronti di Adi che rischiano di perdere in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria. Uno scenario purtroppo familiare per loro: avvenne così nel 2015 quando l'Ilva (si chiamava ancora così) fu commissariata e andarono in fumo crediti per 150 milioni.

Ieri una rappresentanza dei manifestanti è stata ricevuta dal prefetto Paola Dessì, a cui sono state consegnate simbolicamente le chiavi dell'azienda. Poi una delegazione si è spostata a Bari per incontrare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e gli assessori allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e al Lavoro Sebastiano Leo. Le imprese dell'indotto hanno sospeso da diversi giorni le attività per il siderurgico e in molti casi hanno dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori. "L'unica possibilità - ha commentato Fabio Greco, presidente di Aigi - è un accordo bonario tra le parti per poter pagare i crediti immediati ai nostri fornitori. Questo ci darebbe la possibilità di ripartire". Le aziende probabilmente non saranno nemmeno nelle condizioni di onorare le scadenze fiscali e previdenziali. In questo stato "di estrema e grave incertezza lo stabilimento siderurgico rischia il collasso” ha sottolineato l’Aigi consegnando le chiavi delle aziende al prefetto "avendo constatato l'assenza di responsabilità politica a tutela delle imprese che hanno consentito alla grande fabbrica di essere considerata strategica per il Paese".

L'ipotesi del commissariamento resta la più concreta al momento. Il governo Meloni ha varato due decreti con misure ad hoc per la procedura e interventi per salvaguardare le imprese dell'indotto concedendo la preducibilità dei prestiti e l’accesso a fondi di garanzia per la liquidità. I due decreti, che potrebbero fondersi in uno, sono all'esame della commissione Industria del Senato e l'obiettivo è procedere con un iter spedito per la conversione in legge. In quest'ambito si inserisce l'audizione dell'amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, fissata per oggi a Palazzo Madama.



Proprio il decreto sull’indotto è al centro del braccio di ferro tra AdI e Sace sui documenti e le informazioni riguardanti le aziende da tutelare. Il confronto, al momento, non si sarebbe ancora risolto, e Acciaierie - si apprende da fonti vicine al dossier - avrebbe sollevato dubbi applicativi per l'individuazione delle società da aiutare e per il rispetto dei necessari criteri di riservatezza aziendali. La società siderurgica avrebbe inoltre rilevato che il decreto indica grandi imprese in procedura di amministrazione straordinaria, uno strumento non ancora attivato per Acciaierie d'Italia.

Intanto la trattativa tra Invitalia e Acerlor Mittal prosegue ma è avvolta dal mistero. Di tempo, come avvertono sindacati e Confindustria, non ne è rimasto molto per salvaguardare lo stabilimento. Le parti stanno cercando di disegnare un meccanismo che consenta ad Arcelor Mittal di uscire da AdI senza che il governo debba ricorrere all'amministrazione straordinaria. Lo strumento del commissariamento è pronto e attivabile in qualsiasi momento. Fim, Fiom e Uilm sono stati convocati per il 19 febbraio dopo aver chiesto con insistenza al governo di ascoltarli. "Da giorni sembrerebbe essere in atto una trattativa segreta tra i soci di Acciaierie d'Italia alla ricerca di una soluzione condivisa per il cambio di gestione. È inaccettabile che dopo due decreti voluti dal governo per estromettere Mittal, attraverso l'attivazione dell'amministrazione straordinaria, la situazione e il futuro dell'ex Ilva rimangano nella totale incertezza" sottolineano i sindacati.