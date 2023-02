COMMENTA E CONDIVIDI













La dichiarazione precompilata da quest’anno sarà disponibile anche per le partite Iva. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la novità, che allarga a 2,4 milioni di imprese e professionisti la semplificazione già molto usata da dipendenti e pensionati.

Da ieri sul sito dell’Agenzia, nella sezione Fatture e corrispettivi, imprese e partite Iva possono vedere scaricare il proprio modello di dichiarazione Iva compilato con i dati raccolti in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio potranno modificarlo, integrarlo e inviarlo. Sul sito è anche possibile calcolare l’imposta da pagare ed eventualmente inviare correzioni e integrazioni. Già nel 2021 l’Agenzia aveva messo a disposizione di imprese e partite Iva sul suo sito i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). La precompilata per le imprese entro giugno 2023 era prevista nell’ambito delle semplificazioni tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

«L’introduzione di questo nuovo servizio è un supporto concreto che l’Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo, in un’ottica di trasparenza e collaborazione – ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini –. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni».

Arriverà il 30 aprile la dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati, uno strumento sempre più popolare: secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli invii di dichiarazioni fai da te sono in costante crescita: hanno inviato la precompilata 4,2 milioni di contribuenti lo scorso anno.