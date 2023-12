La lettura del messaggio del Papa a LaborDì - Giuseppe Muolo

Guardare al lavoro come “vocazione unica e insostituibile alla speranza”, nonostante i problemi attuali: precariato, disumanizzazione, mancata sicurezza che purtroppo miete molte vittime. È il messaggio di papa Francesco – letto da monsignor Baldassarre Reina, vescovo vicegerente della diocesi di Roma - ai 1.200 studenti presenti ieri presso l’Auditorium della Tecnica per l’evento “LabordDì, i giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti”, promosso dalle ACLI di Roma e provincia.

Francesco ha descritto metaforicamente il lavoro come “un grande cantiere aperto per costruire il futuro, all’interno del quale, però, si respira, da una parte, un senso di vuoto e dall’altra un sovraccarico di stress dato da corse febbrili”.

Un senso di vuoto – secondo il Pontefice - dettato dalla frequente assenza di posizioni lavorative stabili. Una situazione che ferisce la dignità di tante persone e impedisce progetti di vita, come la creazione di una famiglia. Il Papa ha menzionato infatti, i "contratti a termine, lavori così brevi che impediscono di progettare la vita, bassi redditi e basse tutele sembrano i muri di un labirinto dal quale non si riesce a trovare via d’uscita".

C’è anche, però, ha spiegato il Papa “un lavoro che schiaccia”, un lavoro mercificato caratterizzato da ritmi forzati che provocano ansia e spazio relazionale sempre più sacrificato in nome del profitto. “Un lavoro disumanizzato, dove le moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la robotica, minacciano di sostituire la presenza dell’uomo”, sono ancora le parole del Papa che ha individuato nella mancanza di sicurezza la situazione più preoccupante, effetto della corsa febbrile a produrre di più ad ogni costo.

“Quante vittime ci sono ancora sul posto di lavoro!”, ha esclamato Francesco, il quale ha invitato comunque i giovani a sognare in grande.

“La speranza, infatti, non è ottimismo che dipende dalle circostanze, ma fiducia che si ingenera attraverso la costruzione impegnata e partecipe del bene comune. Il lavoro, dunque, è protagonista di speranza, è la via maestra per sentirsi attivi nel bene in quanto servitori della comunità, perché occuparsi degli altri è il miglior modo per non preoccuparsi di cose inutili. Torni il lavoro a essere un cantiere di speranza, un cantiere di sogni!”. Un lavoro "generativo", ha detto il Papa. Che ha poi rivolto un appello: "Quanto è importante pensare e progettare insieme il lavoro, senza contrapposizioni ideologiche e isolamenti sterili: non la logica delle tifoserie, ma quella della collaborazione porterà frutto".

“Labordì” è proprio questo, coinvolgendo la Chiesa, il mondo dell’istruzione, le istituzioni, il terzo settore, i sindacati, le associazioni, gli imprenditori e le aziende, che hanno bisogno di cogliere la ricchezza dei giovani e dei loro sogni. E ieri sono state messe delle pietre importanti per la costruzione di questo progetto auspicato dal Pontefice. Grazie a una giornata che ha permesso ai tanti ragazzi provenienti da 20 scuole di Roma e provincia di confrontarsi con 45 enti e aziende attraverso workshop formativi e colloqui di lavoro simulati.