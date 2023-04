COMMENTA E CONDIVIDI













Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto. Su tutto il territorio fioriscono 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche del Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo. Dal 22 al 25 aprile la cittadina garganica ospiterà “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival dedicato alle orchidee spontanee nel territorio pugliese. In quei giorni sarà possibile ammirare varietà di orchidee autoctone seguendo esperti botanici in un percorso naturalistico immersivo all'insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale, passando per Monte Sacro. Sulla cima del promontorio si conservano alcuni suggestivi resti dall’antica abbazia della Santissima Trinità del Monte Sacro, un antico villaggio monastico. Oltre alle orchidee sarà possibile ammirare un’infinità di sottospecie germogliate grazie all’innesto che si viene a creare naturalmente fra le varie piante.

Non solo fiori, però, nei giorni di “Orchidays”, ma anche musica, arte, spettacoli, degustazioni e attività didattiche. “L’evento nasce dalla volontà dell’amministrazione di internazionalizzare un prodotto turistico come quello legato alla nostra biosfera, alla nostra unicità territoriale, che è rappresentata dalle nostre orchidee spontanee”, spiega il sindaco Michele Bisceglia. “Finalmente, dopo anni, Mattinata presenta al mondo questa unicità”. L’evento rientra nella strategia turistica dell’amministrazione comunale volta a promuovere la città non solo durante il periodo estivo ma tutto l’anno e lo fa con una proposta turistica sempre più mirata alla destagionalizzazione. Anzi, “extra-stagionalizzazione”. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano.